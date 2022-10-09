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مزحة أم حقيقة؟ الكشف عن تفاصيل تغريدة كاسياس وبويول المثيرة للجدل

9
OCTOBER
2022
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كاسياس يثير الجدل يتغريدة مُثيرة!

 

صدم إيكر كاسيس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق العديد من المتابعين، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وحسب تقرير جريدة "آس" الإسبانية فإن تغريدة اللاعب بكونه مثلي هي مجرد مزحة بعدما كان تصدر عناوين الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة، نتيجة الشائعات حول قصة حب محتملة مع الممثلة الإسبانية أليخاندرا أونييفا.

كما كشف برنامج "Socialité" الإسباني أن أسطورة ريال مدريد شوهد على انفراد مع الممثلة في عدة مناسبات في الأسابيع الأخيرة، وهي بعض اللقاءات التي أثارت حماسة كبيرة للاعب كرة القدم السابق، بحسب هذا المصدر.

وأشار تقرير شبكة "ميدياست" الإيطالي أن مصادر خاصة كشفت أن كاسيس وأليخاندرا يتحدثون يوميًا، ويمكن أن نقول إنهم يتعرفون على بعضهم البعض.

رد فعل إيكر كاسياس

بعد التداعيات التي أحدثتها هذه الشائعات، رد كاسياس علنًا برسالة صادمة فاجأت العديد من متابعيه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " آمل أن يحترموني: أنا مثلي".

لاعب ريال مدريد السابق غرد بهذا الأمر بهدف أن تتوقف وسائل الإعلام عن تسريب معلومات كاذبة حول علاقته النسائية، والتي نمت منذ انفصاله العاطفي عن سارة كاربونيرو.

وانتشرت التغريدة بسرعة وتجاوزت 200000 إعجاب في أقل من ساعة.

ورد كارليس بويول قائد برشلونة السابق على ما نشره صديقه بهذه الرسالة: " حان الوقت للتحدث عنا إيكر".

بينما دعم مارك بارترا مدافع برشلونة السابق طرابزون سبور الحالي تغريدة كاسيس معلقًا: "حان الوقت يا صديقي".

قائد ريال مدريد السابق حذف التدوينة في وقت لاحق من ملفه الشخصي بسبب الانطباعات التي أحدثتها.

الصحافة ربطة كاسيس بكلًا من شاكيرا وميليسا بينتو وروسيو وسورنو والعديد من الأسماء الأخرى كقصة حب محتملة.

كاسيس يعلن اختراف حسابه

كشف إيكر كاسيس في وقت لاحق أن حسابه الرسمي على "تويتر" تعرض للاختراق قبل أن يستعيده من جديد.

وغرد الحارس الإسباني قائلًاً: "حسابي مُخترق، لحسن الحظ كل شيء سليم، أعتذر لكل متابعيني وبالطبع، المزيد من الاعتذارات لمجتمع LGBT".


المصدر: Goal.com

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