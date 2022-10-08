مبابي يتربّع على عرش "فوربس" على حساب ميسي ورونالدو.. ما ترتيب صلاح؟

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بات كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم، وفقاً لمجلة "فوربس"، الجمعة، متخطياً ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وهيمن ميسي ورونالدو على المركز الأول منذ عام 2014، ولكن تعاقد مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، دفعه نحو تخطي زميله بالفريق ونجم مانشستر يونايتد.

وتأخذ قائمة صاحب أعلى دخل في الحسبان، ما يكسبه اللاعب خارج الملعب أيضاً، ولدى مبابي عقود رعاية ليست بالقليلة، كما أنه بدأ بإنشاء شركة الإنتاج الخاصة به في العام الماضي "زيبرا فالي"، وهي شركة إنتاج (سمعي- بصري).

وجاء ميسي ورنالدو في المركزين الثاني والثالث، حيث يواصلان تحقيق أرباح ضخمة مع اقتراب مسيرتيهما من النهاية، بينما جاء نيمار، لاعب سان جيرمان في المركز الرابع.

وبالإضافة إلى رونالدو، يمثل الدوري الإنكليزي الممتاز 3 لاعبين هم محمد صلاح (المركز الخامس)، وثنائي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (السادس) وكيفين دي بروين (العاشر).

وضمت القائمة لاعبين فقط من الدوري الإسباني، هما مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (السابع)، ولاعب ريال مدريد إيدين هازارد (الثامن)، بالإضافة إلى نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا في المركز التاسع، رغم تركه اللعب في أوروبا وانتقاله للعب في اليابان منذ عام 2018.