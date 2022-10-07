النادي اللبناني للسيارات والسياحة أعلن رسمياً عن سباق الأكواتلون السادس

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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) عن سباق الأكواتلون(سباحة وركض) السنوي السادس الذي سينظّمه في 16 تشرين الأول الجاري تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون.وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عقده النادي المنظّم في مقره بالكسليك.تقدّم الحضور رئيس النادي المنظّم المحامي ايلي آصاف ونائبه اسعد ميرزا والأمين العام كميل ادّه وعضو مجلس الادارة ومنسّق لجنة الرياضة نسيب حداد وامين عام اتحاد الترياتلون الدكتور أحمد خليفة وعدد من المشاركين في السباق ورجال صحافة واعلام.

آصاف وادّه

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة المحامي آصاف الذي قال"ارحّب بالحضور في النادي اللبناني للسيارات والسياحة واود ان اتمنى التوفيق للمشاركين في سباق الأكواتلون و اشكر الى كل من سيساهم في انجاجه من اتحاد الترياتلون والقوى الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر والمنظمين ورجال الصحافة والاعلام وغيرهم .واود ان انوّه بعمل اللجنة الرياضية في النادي برئاسة نسيب حداد على جهودها الجبارة".

بدوره قال اده"بعد 3 سنوات من الانقطاع يعود النادي اللبناني للسيارات والسياحة لتنظيم الأكواتلون وآمل ان تكون المشاركة كثيفة ومسافة السباحة والركض طويلة وهو أمر جميل واتمنى التوفيق للجميع".

حداد

الكلمة الثالثة لحداد الذي قال" يسعدني أن أرحّب بالحاضرين للاعلان عن مسابقة الأكواتلون السنوية السادسة.لقد شهدت النسخات السابقة نجاحاً كبيراً ومشاركة كثيفة لدى الذكور والاناث من جميع الفئات العمرية ونأمل ان نشهد مشاركة مماثلة بعد عشرة ايام.

لقد غابت مسابقة الأكواتلون عن نادينا اعوام 2019 و2020 و2021 بسبب الأحداث التي جرت وبسبب انتشار جائحة كورونا التي شلّت النشاط الرياضي.

وكمنسّق لجنة الرياضة في النادي اللبناني للسيارات والسياحة وكعضو مجلس ادارة أود ان اشكر رئيس النادي المحامي ايلي آصاف والأمين العام كميل ادّه واعضاء مجلس ادارة النادي على اعطاء الرياضة اهمية كبيرة فكثافة الدورات والنشاطات والمسابقات التي تقام سنوياً دليل على ما أقوله.

الاستعدادات جارية لمسابقة الأكواتلون لعام 2022 من النواحي التنظيمية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون الذي يقوم بنشاطات على مدار السنة.

ولن انسى توجيه شكر الى كل من سيساهم في انجاح هذا الحدث الرياضي من اتحاد الترياتلون ومنظمين والقوى الأمنية والبلديات والمؤسسات الانسانية التي ستواكب المشاركين في المسابقة والشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام وموظفي النادي وغيرهم من الجنود المجهولين.

ستظل الرياضة عنواناً بارزاً في نادينا الذي يستضيف وينظّم العديد من الأنشطة الرياضية على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان .

نلتقي سوياً باذن الله الأحد 16 تشرين الأول لنشهد منافسة شريفة ونتوّج الفائزين والفائزات في اجواء رياضية .

خليفة ونصر

من جهته، قال الدكتور خليفة "النادي اللبناني للسيارات والسياحة ناد عريق وله صولات وجولات في الرياضة على اختلافها وهو اول من نظم سباق أكواتلون منذ 4 سنوات ولقد اتخذنا كاتحاد جميع الترتيبات لانجاحه بالتعاون مع النادي المنظّم مع الأمل ان أرى مشاركة كثيفة في جميع الفئات العمرية واود ان انقل تحيات رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ".

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لكلمة الأخيرة لمدير الرياضة في النادي نجيب نصر الذي شرح بصورة مفصّلة وباسهاب مسار السباق ان على صعيد السباحة ام الركض مع تشديده على الأمور التنظيمية الواجب على المشاركين والمشاركات اتباعها خلال المسابقة متحدثاً عن اتخاذ المنظمين كافة وسائل السلامة ومضيفاً ان عملية التسجيل ما زالت مستمرة وداعياً الى مشاركة واسعة .