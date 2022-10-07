living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النادي اللبناني للسيارات والسياحة أعلن رسمياً عن سباق الأكواتلون السادس

7
OCTOBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)  عن سباق الأكواتلون(سباحة وركض) السنوي السادس الذي سينظّمه في 16 تشرين الأول الجاري تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون.وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عقده النادي المنظّم في مقره بالكسليك.تقدّم الحضور رئيس النادي المنظّم المحامي ايلي آصاف ونائبه اسعد ميرزا والأمين العام كميل ادّه وعضو مجلس الادارة ومنسّق لجنة الرياضة نسيب حداد وامين عام اتحاد الترياتلون الدكتور أحمد خليفة وعدد من المشاركين في السباق ورجال صحافة واعلام.
 
آصاف وادّه
 
النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة المحامي آصاف الذي قال"ارحّب بالحضور في النادي اللبناني للسيارات والسياحة واود ان اتمنى التوفيق للمشاركين في سباق الأكواتلون و اشكر الى كل من سيساهم في انجاجه من اتحاد الترياتلون والقوى الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر  والمنظمين ورجال الصحافة والاعلام وغيرهم  .واود ان انوّه بعمل اللجنة الرياضية في النادي برئاسة نسيب حداد على جهودها الجبارة".
 
بدوره قال اده"بعد 3 سنوات من الانقطاع يعود النادي اللبناني للسيارات والسياحة لتنظيم الأكواتلون وآمل ان تكون المشاركة كثيفة ومسافة السباحة والركض طويلة وهو أمر جميل واتمنى التوفيق للجميع".
 
حداد
 
الكلمة الثالثة لحداد الذي قال" يسعدني أن أرحّب بالحاضرين للاعلان عن مسابقة الأكواتلون السنوية السادسة.لقد شهدت النسخات السابقة نجاحاً كبيراً ومشاركة كثيفة  لدى الذكور والاناث من جميع الفئات العمرية ونأمل ان نشهد مشاركة مماثلة بعد عشرة ايام.
لقد غابت مسابقة الأكواتلون عن نادينا اعوام 2019 و2020 و2021 بسبب الأحداث التي جرت وبسبب انتشار جائحة كورونا التي شلّت النشاط الرياضي. 
 
وكمنسّق لجنة الرياضة في النادي اللبناني للسيارات والسياحة وكعضو مجلس ادارة أود ان اشكر رئيس النادي المحامي ايلي آصاف  والأمين العام كميل ادّه واعضاء مجلس ادارة النادي على اعطاء الرياضة اهمية كبيرة فكثافة الدورات  والنشاطات والمسابقات التي تقام سنوياً دليل على ما أقوله.
الاستعدادات جارية  لمسابقة الأكواتلون لعام 2022 من النواحي التنظيمية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون الذي يقوم بنشاطات على مدار السنة.
 
ولن انسى توجيه شكر الى كل من سيساهم في انجاح هذا الحدث الرياضي من اتحاد الترياتلون ومنظمين والقوى الأمنية والبلديات والمؤسسات الانسانية التي ستواكب المشاركين في المسابقة والشركات الراعية  ورجال الصحافة والاعلام وموظفي النادي وغيرهم من الجنود المجهولين.
ستظل الرياضة عنواناً بارزاً في نادينا الذي يستضيف وينظّم  العديد من الأنشطة الرياضية  على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان .
 
نلتقي سوياً باذن الله الأحد 16 تشرين الأول لنشهد منافسة شريفة ونتوّج الفائزين والفائزات في اجواء رياضية .
 
خليفة ونصر
من جهته، قال الدكتور خليفة "النادي اللبناني للسيارات والسياحة  ناد عريق وله صولات وجولات في الرياضة على اختلافها وهو اول من نظم سباق أكواتلون منذ 4 سنوات ولقد اتخذنا كاتحاد جميع الترتيبات لانجاحه بالتعاون مع النادي المنظّم مع الأمل ان أرى مشاركة كثيفة في جميع الفئات العمرية واود ان انقل تحيات رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد ".
ا
لكلمة الأخيرة لمدير الرياضة في النادي نجيب نصر  الذي شرح بصورة مفصّلة وباسهاب مسار السباق ان على صعيد السباحة ام الركض مع تشديده على الأمور التنظيمية الواجب على المشاركين والمشاركات اتباعها خلال المسابقة متحدثاً عن اتخاذ المنظمين كافة وسائل السلامة ومضيفاً ان  عملية التسجيل ما زالت مستمرة وداعياً الى مشاركة واسعة .   
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout