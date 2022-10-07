تايكواندو: بطولة بيروت المفتوحة تفتتح الرابعة من بعد ظهر السبت

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عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت 8 تشرين الأول الجاري، يفتتح الاتحاد اللبناني للتايكواندو رسمياً بطولة بيروت المفتوحة السنوية الرابعة و البطولة العربية اللتين سيستضيفهما بين 7 و12 تشرين الأول الجاري في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

تشارك في البطولة عشرون دولة وهي:لبنان،تركيا،الكونغو،ساحل العاج،ايران،الهند،اليونان،ليبيا، العراق ،ليسوتو، الأردن، كازاخستان، مصر، الكويت، المغرب، هولندا، قطر، الامارات العربية المتحدة، سوريا وسلطنة عمان.

ويتضمّن حفل الافتتاح،الذي ستحضره فاعليات رسمية وعسكرية وديبلوماسية ورياضية وبلدية وعائلة رياضة التايكواندو ورجال الصحافة والاعلام،النشيد الوطني اللبناني فكلمة عريفة الحفل الاعلامية ساندرين جبرا فكلمة رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة ليعلن ممثل رئيس الجمهورية المهندس وليد نصار(وزير السياحة) افتتاح البطولة رسمياً.ثم ستقام عروض شيّقة في اللعبة لتنطلق المباريات.

الاجتماع الفني

وعشية حفل الافتتاح، عُقد الاجتماع الفني العام للفرق المشاركة في البطولة في فندق "لورويال"(ضبية) بحضور مندوب الاتحاد الدولي للتايكواندو الغراند ماستر عثمان ديلدار(بريطاني من اصل افغاني) ورئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة وأمين عام الاتحاد اللبناني الماستر مارك حرب ورؤساء الوفود ورئيس لجنة الحكام دانيال خوراسانجيان بحيث تم شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة من جميع النواحي كما جرت عملية سحب قرعة المباريات .وقبل البدء بالاجتماع القى الدكتور ظريفة كلمة رحّب فيها بمندوب الاتحاد الدولي وبكافة الحاضرين ومتمنياً التوفيق للجميع في بطولة بيروت المفتوحة .كما تحدث امين عام الاتحاد اللبناني ومدير البطولتين مارك حرب عن الامورالادارية وخوراسانجان عن الأمور التحكيمية .بدوره تحدث ديلدار فعبّر عن سروره لوجوده في لبنان مرة جديدة منوهاً بدور الاتحاد اللبناني في استضافة البطولات العالمية على الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان خاصة على الصعيد الاقتصادي ومضيفاً ان الاتحاد الللبناني يعتبر أحد أنشط الاتحادات الوطنية وعلى الاتحادات الوطنية السير على خطى الاتحاد اللبناني ومنوهاً بمستوى رياضة التايكواندو في لبنان على المستويين الاداري والفني .

يشار الى أن المباريات ستجري على 3 حلبات بقيادة 38 حكم دولي و20 حكم محلي .وسيشارك في البطولتين 787 لاعب ولاعبة