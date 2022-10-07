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"ليس إنسانا".. حارس كوبنهاغن كان مذهولا أمام أداء هالاند

7
OCTOBER
2022
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أبدى حارس مرمى فريق كوبنهاغن الدنماركي لكرة القدم، كاميل غابارا، ذهوله أمام أداء مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، خلال المباراة التي جرت مؤخرا، وانتهت بفوز السيتي بخماسية نظيفة، سجل اللاعب النرويجي اثنين منها.
 
وساعد هالاند، بأدائه المذهل، فريق مانشستر سيتي على الفوز بقوة في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، وسط إعجاب واسع بما قدمه.
 
وكشف لاعب مانشستر سيتي، جاك غريليش، في تصريح صحفي، أن ما قام به هالاند البالغ 22 عاما " أمرٌ لا يصدق بكل أمانة"، و"أنا لم أر شيئا من ذلك القبيل طيلة حياتي، فخلال الهدفين الأول والثاني، كنت أضحك فقط، لأنه كان دائما هناك".
 
ولم يكتف الحارس بهذا بل أضاف أن حارس كوبنهاغن قال له عقب المباراة، إن هالاند "ليس إنسانا".
 
وعن طريق أول لمسة له في المباراة، سجل هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، هدف تقدم مانشستر سيتي بتسديدة قوية بالقدم اليمنى في الدقيقة السادسة.
 
وعقب ذلك، أضاف هالاند الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 32 عندما تابع تسديدة سيرخيو غوميز.
 
وأضحى هالاند ثالث لاعب يسجل في أول 3 جولات من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لناد إنجليزي، بعد مروان الشماخ مع أرسنال، وفيران توريس لمانشستر سيتي.
 
في غضون ذلك، نفى مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن يكون هالاند قد أصيب خلال المباراة، بسبب عدم خوضه للمباراة حتى النهاية، لا سيما في الشوط الثاني.
 
وقال غوارديولا، إن المباراة كانت تحت السيطرة، فيما كان من الأفضل أن يأخذ هالاند قسطا من الراحة، بينما يقبل السيتي على مواجهة ساوثامبتون، يوم الأحد المقبل.
 
لا يوجد شرط جزائي في عقد هالاند
 
من ناحية ثانية، نفى غوارديولا الأنباء والتقارير، الصادرة في إسبانيا، التي تحدثت عن وجود شرط جزائي في عقد هالاند.
 
وكانت التقارير أشارت إلى وجود شرط جزائي في عقد هالاند يمنح ريال مدريد حق التعاقد معه في عام 2024، الأمر الذي نفاه غوارديولا قائلا "هذا الأمر غير صحيح.. لا يوجد لديه شرط جزائي يمكن ريال مدريد أو أي ناد من التعاقد معه".
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