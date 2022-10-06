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ميسي: كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة بالنسبة لي

6
OCTOBER
2022
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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ستكون آخر مشاركة له في المونديال.

وقال النجم الأرجنتيني في مقابلة مع منصة "+star" تناقلتها وسائل الإعلام العالمية "بالتأكيد، ستكون هذه آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي".

ويطمح نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق إلى قيادة منتخب بلاده للقب الغالي الذي غاب عن الأرجنتين منذ عام 1986 عندما قاد الراحل دييجو مارادونا بلاده للتتويج باللقب.

وكان ميسي قد خسر نهائي المونديال في البرازيل 2014 بهزيمته في النهائي أمام ألمانيا 1-0 بهدف ماريو غوتسيه في الشوط الإضافي الثاني.
وتابع ميسي "أعد الأيام حتى كأس العالم. يوجد قلق وتوتر في نفس الوقت. أريدها أن تكون الآن. ما الذي سيحدث؟، إنه الأخير، كيف سيكون؟. من ناحية، لا يمكننا أن ننتظر بداية البطولة ومن ناحية أخرى هناك رغبة بأن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا".

وأكد ميسي أن منتخب بلاده يصل إلى المونديال بتشكيلة قوية "ولكن في كأس العالم يمكن أن يحدث أي شيء. جميع المباريات صعبة للغاية، ولهذا السبب فإن كأس العالم صعبة للغاية ومميزة. لأن المرشحون ليسوا دائماً من يفوزون باللقب".

وقال صاحب الكرة الذهبية 7 مرات أن "الأرجنتين في حد ذاتها مرشحة دائماً بسبب التاريخ وما يعنيه ذلك. لكننا لسنا المرشحون الأوائل. أعتقد أن هناك منتخبات أخرى تتفوق اليوم علينا، لكننا قريبون جداً".
الشرق

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