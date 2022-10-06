النتائج الكاملة لمسابقة "دوياتلون زحلة"

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لقب الرجال لنزار لقاضي والسيدات لليندزي ناضر والبدل لجبق وكمال الدين ونعمة وقبرصي

احتضنت مدينة زحلة مسابقة "دوياتلون" لأول مرة في مسابقة مسافتها 55 كلم(10 كلم ركض و40 كلم دراجات هوائية ثم 5 كلم ركض) بمشاركة العديد من الرياضيين والرياضيات.وانطلق المتبارون والمتباريات في العديد من الفئات العمرية من امام سراي زحلة باتجاه كسارة وجرت عملية التتويج امام سراي زحلة.أقيمت المسابقة بتنظيم "Tour du Liban" وبفكرة من الدكتور ادغار نمير بالتعاون مع نادي ايليت وهي الأولى من نوعها في زحلة وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون .

وفي ما يلي النتائج:

*ذكور

١-نزار القاضي ( الجيش)

٢-عبد الله مالك ( بروفيت)

٣- النقيب هاني عيساوي ( الجيش)

*اناث

١- ليندزي ناضر( بروفيت)

٢- رامونا خليفة ( ايليت)

٣-صوفي شابل(فورتيس تيغريس)

*البدل

-رجال:

١- بروفيت ( علي جبق و نافذ كمال الدين)

٢- الجيش( كمال شعبان وعلي بازل)

٣- بانايوت ( شادي انطون و الكسندر بانايوت)

*بدل مختلط

١- ايليت ( ناديا نعمة و جيلبير قبرصي)

٢-بروفيت( هيفاء نجار و عبير خوري)

٣- فورتيس تيغرس( نعمت قزي وعبد الله الآر).

وفي الختام اقيم حفل تتويج الفائزين والفائزات من قبل كبار الحضور .ونل الفائزون والفائزات الكؤوس والجوائز المالية المقدمة من نمير . والقى رئيس tour du Liban الدكتور ادغار نمير(صاحب فكرة الدوياتلون في زحلة) كلمة شكر فيها كل من ساهم في انجاح المسابقة التي تقام للمرة الأولى في "عروس البقاع" زحلة ،برعاية Metro Culture ،من رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب وقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر اللبناني اللذين واكبا المتبارين خلال السباق .كما وجّه الشكر الى اتحاد الترياتلون لاشرافه على السباق واضاف انه يخطط للعديد من المسابقات العام المقبل وسيتم ادراجها على روزنامة الاتحاد اللبناني للترياتلون "حيث باتت تربطني علاقة وطيدة مع أمينه العام الدكتور أحمد خليفة ".