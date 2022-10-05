هذا جدول مباريات كأس العالم "قطر 2022"

A + A -

عربي 21- تستعد دولة قطر لتنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي تقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وظفرت قطر عام 2010 بحق تنظيم كأس العالم بعد الفوز في اقتراع نظمته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تضم 22 عضوا.

وتفوّق العرض القطري على عروض تقدمت بها كل من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان وأستراليا.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم على الإطلاق تقام في العالم العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وتشهد هذه النسحة من المونديال مشاركة 4 منتخبات عربية، وهي قطر، المغرب، والسعودية وتونس.

كما أنها النسخة السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998).

وتشهد منافسات البطولة 4 مباريات في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، حيث تنتظر الجمهور أكثر من مواجهة قوية في اليوم نفسه، وبإمكان المشجعين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة وحضور مباراتين في يوم واحد وفقا لقواعد توافق المباريات.

الجدول في الملف المرفق