living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بند "خاص" في عقد هالاند قد يضعه في ريال مدريد

5
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف برنامج رياضي إسباني شهير، أن هداف أوروبا الحالي إيرلنغ هالاند، لديه بند خاص في عقده الحالي مع مانشستر سيتي، يسهل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بعد عامين في إنجلترا.
 
وخلال ظهوره في برنامج "إل تشيرينغيتو" الشهير، قال رئيس نادي ملقة السابق ولاعب ريال مدريد السابق، فرناندو سانز، إن لديه معلومات خاصة حول عقد هالاند.
 
وأوضح نجل لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق: "المعلومات التي لدي هي أن هناك بند يسمح بخروج هالاند من مانشستر سيتي بعد العام الثاني".
 
وأضاف: "والشيء الغريب أن البنود تسهل انتقال هالاند إلى نادي ريال مدريد تحديدا، بسبب شروط وضعها هالاند في عقده في حال أراد الانتقال إلى "الملكي" بعد عامين".
 
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن هالاند وضع شرطين جزائيين في عقده مع مانشستر سيتي، الأول يسمح لأي ناد بالتعاقد معه مقابل 200 مليون يورو في صيف 2024، والثاني صيف 2025 مقابل 175 مليون يورو.
 
ولكن وفقا لسانز، فأن نادي ريال مدريد قد يسمح له بالتعاقد مع اللاعب بمبلغ مخفض "خاص" يميزه عن باقي أندية أوروبا.
 
ويخوض هالاند موسما استثنائيا مع مانشستر سيتي، جعله النجم الأول بلا منازع في أوروبا، وذلك بعد تسجيله 14 هدفا بالدوري في 8 مباريات فقط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout