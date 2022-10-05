بند "خاص" في عقد هالاند قد يضعه في ريال مدريد

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كشف برنامج رياضي إسباني شهير، أن هداف أوروبا الحالي إيرلنغ هالاند، لديه بند خاص في عقده الحالي مع مانشستر سيتي، يسهل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بعد عامين في إنجلترا.

وخلال ظهوره في برنامج "إل تشيرينغيتو" الشهير، قال رئيس نادي ملقة السابق ولاعب ريال مدريد السابق، فرناندو سانز، إن لديه معلومات خاصة حول عقد هالاند.

وأوضح نجل لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق: "المعلومات التي لدي هي أن هناك بند يسمح بخروج هالاند من مانشستر سيتي بعد العام الثاني".

وأضاف: "والشيء الغريب أن البنود تسهل انتقال هالاند إلى نادي ريال مدريد تحديدا، بسبب شروط وضعها هالاند في عقده في حال أراد الانتقال إلى "الملكي" بعد عامين".

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن هالاند وضع شرطين جزائيين في عقده مع مانشستر سيتي، الأول يسمح لأي ناد بالتعاقد معه مقابل 200 مليون يورو في صيف 2024، والثاني صيف 2025 مقابل 175 مليون يورو.

ولكن وفقا لسانز، فأن نادي ريال مدريد قد يسمح له بالتعاقد مع اللاعب بمبلغ مخفض "خاص" يميزه عن باقي أندية أوروبا.

ويخوض هالاند موسما استثنائيا مع مانشستر سيتي، جعله النجم الأول بلا منازع في أوروبا، وذلك بعد تسجيله 14 هدفا بالدوري في 8 مباريات فقط.