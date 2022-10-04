living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رحيل رونالدو عن “مانشستر يونايتد” بات أقرب من أي وقت مضى!

4
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكدت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ناديه مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل في كانون الثاني 2023 بناء لرغبته باتت اقرب للتنفيذ أكثر من أي وقت مضى.

الصحيفة اكدت أن المدرب الهولندي “إيريك تين” هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد لن يقف في طريق رونالدو إذا وصله عرض جيد، رغم رغبته في الاحتفاظ به عندما تولى تدريب الفريق قبل أشهر.

وكان رونالدو (37 عاما) يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الماضي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وارتبط النجم البرتغالي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد، وجميعها تشارك في دوري أبطال أوروبا.

من جهته يشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ولعب رونالدو في البطولة لأول مرة في تاريخه، رغم أنه خاض 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا وفاز بدوري الأبطال 5 مرات، كما لديه سجل حافل من الأرقام القياسية بها.


وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا في 39 مباراة الموسم الماضي.

لكن رونالدو هذا الموسم شارك في 8 مباريات بواقع 378 دقيقة سجل فيها هدفا جاء من ركلة جزاء.

وعن سبب عدم إشراكه رونالدو أمام مانشستر سيتي في الخسارة 3/6 قال تين هاغ: “لم أدفع به بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما لكريستيانو وتاريخه ومسيرته الكبيرة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout