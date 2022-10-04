رحيل رونالدو عن “مانشستر يونايتد” بات أقرب من أي وقت مضى!

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اكدت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ناديه مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل في كانون الثاني 2023 بناء لرغبته باتت اقرب للتنفيذ أكثر من أي وقت مضى.

الصحيفة اكدت أن المدرب الهولندي “إيريك تين” هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد لن يقف في طريق رونالدو إذا وصله عرض جيد، رغم رغبته في الاحتفاظ به عندما تولى تدريب الفريق قبل أشهر.

وكان رونالدو (37 عاما) يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الماضي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وارتبط النجم البرتغالي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد، وجميعها تشارك في دوري أبطال أوروبا.

من جهته يشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ولعب رونالدو في البطولة لأول مرة في تاريخه، رغم أنه خاض 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا وفاز بدوري الأبطال 5 مرات، كما لديه سجل حافل من الأرقام القياسية بها.



وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا في 39 مباراة الموسم الماضي.

لكن رونالدو هذا الموسم شارك في 8 مباريات بواقع 378 دقيقة سجل فيها هدفا جاء من ركلة جزاء.

وعن سبب عدم إشراكه رونالدو أمام مانشستر سيتي في الخسارة 3/6 قال تين هاغ: “لم أدفع به بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما لكريستيانو وتاريخه ومسيرته الكبيرة”.