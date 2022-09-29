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هل نجحت وساطة ميسي لحلّ خلاف نيمار ومبابي؟

29
SEPTEMBER
2022
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كشفت تقارير صحافية أن هناك اتفاقا عُقد بين نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار بعدم التحدث عن علاقتهما علنًا مجددًا، وذلك بعد وساطة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تدخل لإنهاء الخلاف.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عقب فوز البرازيل على غانا وديًا، لأحد الصحافيين يسأل نيمار عن علاقته بمبابي، ليرد عليه البرازيلي: لا أعرف، فضلًا عن خلافهما السابق حول تنفيذ ركلات جزاء الفريق.

وكان نيمار قد وضع تفضيًلًا على تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" تشير إلى سيطرة مبابي على النادي، وأنه من غير المنطقي تنفيذ الفرنسي لضربات الجزاء في ظل وجود نيمار.

وذكر تقرير صحيفة "ليكيب" أن الطرفين اتفقا على عدم الحديث علانية حتى لا يمنحا مجالا لحدوث سوء فهم بينهما، وأنهما اقتنعا بأن هذا هو الحل الأفضل لغرفة الملابس في النادي العاصمي وتناغم الفريق.
وتابع: العلاقة بين الثنائي انهارت في الموسم الماضي، نيمار يرى أن مبابي متعجرف وأنه كان سببًا في رغبة إدارة الفريق في رحيله، على الرغم من انعدام الثقة بينهما إلا أنهما التزما بعدم الحديث مجددًا، بعد وساطة من زميلهما ميسي.

وأضاف: صباح مباراة مونبلييه حينما حدث الخلاف على تنفيذ ركلة الجزاء، تصاعدت الأمور بين الثنائي في التدريبات، ما أجبر راموس وماركينيوس على التدخل، راموس نصح نيمار بأن يحترم قرار إدارة الفريق بأن يكون مبابي هو المنفذ الأول حتى لو لم يعجبه.

وتزامل مبابي ونيمار في 121 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان، ساهما بـ50 هدفًا مجتمعين، إذ أحرز كل منهما 25 هدفًا من صناعة الآخر.
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