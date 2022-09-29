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كأس العالم.. قميص منتخب يحمل رسالة احتجاج ضد قطر

29
SEPTEMBER
2022
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قررت شركة "هوميل" الراعية الرياضية لمنتخب الدنمارك طمس شعارها على القميص الرسمي خلال مشاركته بمونديال 2022، احتجاجا على "سجل قطر في بحقوق الإنسان".

وقالت الشركة الرياضية عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "مع القميص الجديد لمنتخب الدنمارك الوطني نريد أن نبعث برسالتين. لم نستلهم فقط من كأس أوروبا 1992 (أحرزت اللقب)، من خلال تكريم أفضل إنجاز للكرة الدنماركية على الإطلاق، بل أيضا احتجاجا ضد قطر وسجلها في ما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأضافت الشركة "لا نريد أن نظهر (شعارنا) في بطولة كلفت حياة الآلاف من الأشخاص"، في إشارة إلى وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وهو أمر تنفيه قطر تماما.

إلى جانب القميص الذي يرفع شعار اللون الأحمر التقليدي للدنمارك، البلد الإسكندنافي الوحيد المشاركة في كأس العالم، قدمت شركة "هوميل" أيضا قميصا باللونين الرمادي والأسود مع شعار بالكاد يمكن رؤيته.
وتعرضت قطر منذ حصولها على شرف تنظيم مونديال 2022 إلى كثير من الانتقادات، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال الأجانب.

ومع اقتراب بداية البطولة المقرر في 20 نوفمبر المقبل، اتخذت شركات راعية وماركات رياضية مواقف راديكالية بحسب الدول.
ففي الدنمارك مثلا، فإن القمصان التي سيرتديها لاعبو المنتخب خلال التدريبات ستحمل "رسائل نقدية" علما بأن شركتين راعيتين لهذه القمصان (دانسكه شبيل وأربييدرنيس) وافقتا على أن تحل العبارات بدلا من شعاريهما.

يذكر أن قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أوقعت المنتخب الدنماركي، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كلا من منتخبات، فرنسا حاملة اللقب، أستراليا وتونس.

روسيا اليوم
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