بعثة منتخب لبنان لكرة الصالات الى بطولة آسيا في الكويت

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سافرت بعثة منتخب لبنان لكرة الصالات إلى الكويت للمشاركة في بطولة آسيا المقررة بين 27 ايلول و8 تشرين الاول المقبل.

وترأس البعثة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم جورج سولاج وضمت حسين ديب مديرا للمنتخب، جوان الميدا مدربا، مارون الخوري مساعدا للمدرب، عمر حجازي مدربا لحراس المرمى، هادي حيدر معالجا، وسامر رسلان مسؤولا للتجهيزات، الى اللاعبين حسين همداني، كريم جويدي، علي ضاهر، حسين حميه، ستيف كوكزيان، عيسى محرز، حسن زيتون، قاسم قوصان، مصطفى رحيم، حسن علامة، محمد قبيسي، محمد حمود، علي هاشم وفادي جريج.

ويستهل لبنان مشواره في البطولة بمواجهة الصين تايبه، الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا ايران واندونيسيا.