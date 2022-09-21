living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يحسم الجدل: لن أعتزل دوليًا قبل هذا التاريخ!

21
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتزم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الاستمرار مع منتخب بلاده حتى كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) لينهي التكهنات حول إمكانية اعتزال اللعب الدولي عقب مونديال قطر أواخر العام الجاري.

وأعرب رونالدو، خلال مراسم تسلمه جائزة “كيناس دو أورو” التي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، عن طموحه في الاستمرار مع بلاده حتى يورو 2024، حيث سيبلغ من العمر حينها 39 عاما.

وقال مهاجم نادي مانشستر يونايتد: “أتمنى أن أكون جزءا من المنتخب الوطني لبضعة أعوام قادمة، لا يزال لدي الدافع وطموحي مرتفع”.

كما أضاف: “مساري هنا لم ينته، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب من أصحاب الكفاءة، سأتواجد في كأس العالم، وأرغب في التواجد في كأس الأمم الأوروبية أيضا”.

وأشار رونالدو الى أنه “كان طريقا طويلا وأريد أن أستغل الفرصة لكي أقول إن الطريق لم ينته بعد، لا يزال يتعين عليكم التحمل معي لفترة أطول قليلاً”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout