رونالدو يحسم الجدل: لن أعتزل دوليًا قبل هذا التاريخ!

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يعتزم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الاستمرار مع منتخب بلاده حتى كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) لينهي التكهنات حول إمكانية اعتزال اللعب الدولي عقب مونديال قطر أواخر العام الجاري.

وأعرب رونالدو، خلال مراسم تسلمه جائزة “كيناس دو أورو” التي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، عن طموحه في الاستمرار مع بلاده حتى يورو 2024، حيث سيبلغ من العمر حينها 39 عاما.

وقال مهاجم نادي مانشستر يونايتد: “أتمنى أن أكون جزءا من المنتخب الوطني لبضعة أعوام قادمة، لا يزال لدي الدافع وطموحي مرتفع”.

كما أضاف: “مساري هنا لم ينته، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب من أصحاب الكفاءة، سأتواجد في كأس العالم، وأرغب في التواجد في كأس الأمم الأوروبية أيضا”.

وأشار رونالدو الى أنه “كان طريقا طويلا وأريد أن أستغل الفرصة لكي أقول إن الطريق لم ينته بعد، لا يزال يتعين عليكم التحمل معي لفترة أطول قليلاً”.