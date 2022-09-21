رفضاً للتطبيع... انسحاب اللبنانية سالي حمادة من بطولة العالم للشطرنج

A + A -

انسحبت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة، من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية، في جورجيا، رفضاً للتطبيع، بعدما أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية.

وعلّق رئيس وفد البعثة اللبنانية، الرائد جمال شامية، على انسحاب حمادة، قائلاً إن «الانسحاب جاء على خلفية جنسية اللاعبة التي كانت من المفترض أن تواجه سالي، وهي إسرائيلية»، ومضيفاً: «لا اعتراف بالعدو ولا تطبيع مع المحتل المعتدي».

ويأتي انسحاب حمادة، بعدما كان اللاعب شربل أبو ضاهر، قد انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي، كما فعل مواطنه عبدالله منياتو، الذي كان انسحب من البطولة عينها التي أقيمت في بلغاريا، في العام الماضي.

وانسحبت اللاعبة ناديا فواز من الجولة الرابعة لمهرجان أبو ظبي الدولي المفتوح للعبة، رفضاً للتطبيع، بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.