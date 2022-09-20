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الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من "يورو 2024"

20
SEPTEMBER
2022
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 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من بطولة أمم أوروبا المُقبلة "يورو 2024" والتي ستقام في 10 مدن ألمانية، بين 14 حزيران و14 تموز 2024.

ونشر "يويفا" بياناً أكد فيه التزامه بتعليق مشاركات جميع الفرق الروسية، بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 28 شباط/فبراير 2022.

وأكّد الاتحاد الروسي لكرة القدم، أن منتخبه الأول لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024، التي ستقام في 9 تشرين الأول في فرانكفورت.

وقال الاتحاد الروسي: "يعود غياب المنتخب الأول عن قرعة البطولة بسبب قرار الاتحاد الأوروبي في شباط الماضي، والذي قضى بتعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في كل البطولات المنضوية تحت لوائحه حتى إشعار آخر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، و"يويفا"، أعلنا في شباط/فبراير الماضي، في بيان مشترك، تعليق مشاركة المنتخب والأندية الروسية في جميع المسابقات التابعة للاتحادين، حتى إشعار آخر، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يُذكر أنّ محكمة التحكيم الرياضية، "كاس"، رفضت استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم بشأن عقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، "الفيفا"، في آذار الماضي.

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