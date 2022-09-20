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ميسي يحطم رقما قياسيا مشتركا بين رونالدو وبيليه

20
SEPTEMBER
2022
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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ليون 1-0، أمس الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ورفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 11 مباراة في مختلف المسابقات، كما نجح في تخطي منافسه الأزلي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأسطورة البرازيلي بيليه، بتسجيله أهدافا أكثر من "الدون" والجوهرة السوداء، دون احتساب ركلات الجزاء.

وذكر موقع "SPORTbible"، أن النجم الأرجنتيني رفع عدد أهدافه من اللعب المفتوح (دون احتساب ركلات الجزاء ) إلى 672 هدفا مقابل 671 لرونالدو و671 أيضا لبيليه.
يذكر أن ميسي ورونالدو كانا قد بسطا سيطرتهما بين العامين 2008 و2021 على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج البرتغالي بخمس كرات ذهبية مقابل سبع للأرجنتيني (رقم قياسي).

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