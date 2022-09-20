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للخلف دُر.. سواريز سيعود إلى أوروبا "بأسرع مما كان متوقعا"

20
SEPTEMBER
2022
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أعلن رئيس نادي ناسيونال الأوروغواياني أن نجم الفريق العائد لويس سواريز سيغادر النادي بعد انتهاء كأس العالم 2022، الذي ينطلق بعد شهرين من الآن في قطر.

وقال رئيس النادي خوسيه فوينتيس في تصريحات للقناة العاشرة المحلية: "ينتهي المونديال ويرحل سواريز. هذا ما اتفقنا عليه".

وأضاف: "لقد بذل جهدا كبيرا ليأتي. أقول هذا حتى لا أثير التوقعات: سواريز سيغادر. وقد سألناه ورد بنفس الإجابة".
مسيرة سواريز مؤخرا

• كان من المعلوم أن سواريز (35 عاما) عاد إلى نادي مراهقته بموجب عقد قصير الأمد، لكن لم يعلَن وقت انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن مدة التعاقد.

• بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فضّل سواريز العودة إلى بلاده للانضمام إلى ناسيونال في يونيو الماضي، وسط تكهنات بعودته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

• مارس "إل بيستوليرو" هوايته المفضلة مع فريقه الجديد-القديم، حيث سجل 4 أهداف في 8 مباريات بالدوري الأوروغواياني حتى الآن.
ويستعد النجم المخضرم صاحب الـ68 هدفا في 132 مباراة دولية، إلى قيادة هجوم منتخب أوروغواي في مونديال قطر، قبل البحث عن وجهة جديدة في أوروبا.

وسبق لسواريز أن لعب لناسيونال، ثم غروننغن وأياكس أمستردام في هولندا، قبل أن ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي ومنه إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وأخيرا إلى نقطة البداية.

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