كأس ديفيس: لبنان أطاح بموناكو 3-2

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حسم لبنان لقاءه مع موناكو وفاز عليه (3-2) في المواجهة الهامة والمثيرة التي جرت ضمن مسابقة كأس ديفيس بالتنس التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على الملعب الاول لجامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح)(NDU) تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة وعلى مدى يومين ضمن المجموعة العالمية الثانية .وعزّز وطن الأرز حظوظه بالعودة الى مصاف المجموعة العالمية الأولى على ان يواجه خصمه المقبل الذي سيتحدّد لاحقاً في شهر آذار المقبل .

ولم يكن فريق موناكو لقمة سائغة أمام الفريق اللبناني فدارت خمس مواجهات (4 في الفردي وواحدة في الزوجي) الجمعة والسبت وليتحدّد الفريق الفائز بعد انتهاء المباراة الخامسة والحاسمة في ظل تشجيع هستيري من عشاق اللعبة وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ ورئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل ورئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة .وبفوزه على موناكو(3-2) خطا لبنان خطوة كبيرة نحو التأهل الى مجموعة النخبة فقاتل لاعبوه ومعهم مدربهم فادي يوسف ببسالة واثبتوا ان التنس اللبناني ما زال يحلّق عالياً في المحافل العالمية في ظل اتحاد برئاسة اوليفر فيصل أثبت انه يقود اللعبة بنجاح منذ ست سنوات وخاصة رعاية منتخبات جميع الفئات العمرية .

وبعدما تقدّم لبنان على موناكو(2-0) مع انتهاء اليوم الأول،اقيمت ثلاث مباريات السبت.ففي فئة الزوجي فاز رومان ارنييودو وهوغو نيس من موناكو على اللبنانيين بنجامن حسن وحسن ابراهيم(2-6)(7-6)(6-4) في مباراة كانت مفتوحة على كافة الاحتمالات ودامت ساعتين و22 دقيقة لتقلص موناكو الفارق الى(1-2).

قاد المباراة الحكم الايراني عادل بورجاي.

وجمعت المباراة الرابعة اللبناني بنجامن حسن(المصنف رقم 1 في فريقه) وفالنتين فاشيرو(المصنف رقم 1 في موناكو) واسفرت عن فوز اللاعب الضيف بمجموعتين لصفر(6-3)(7-6) وليتعادل الفريقان(2-2) بعد مباراة استمرت ساعة ونصف بقيادة الحكم الأميركية ايزابيل سنايدر وليخوض الفريقان المباراة الخامسة والحاسمة بين اللبناني هادي حبيب(المصنف 2 في فريقه) وهوغو نيس(المصنف 3 في موناكو ) لينجح اللبناني في الفوز في اللقاء الحاسم والفاصل بمجموعتين لواحدة(6-2)(6-7)(6-2) في مباراة دامت ساعة و55 دقيقة وقادها الحكم الايراني عادل بورجاي لتنفجر المدرجات فرحاً بالفوز الغالي والثمين بعد مواجهة ضارية.

ثم نزل رئيس الاتحاد اللبناني اوليفر فيصل مع اعضاء الاتحاد وصافحوا بحرارة المدرب اللبناني ولاعبي فريق وطن الأرز الذين طافوا بالعلم اللبناني وحيّوا الجمهور على مؤازرته خلال يومين من المنافسة.