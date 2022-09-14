تصفيات كأس اسيا دون 20 عاما لكرة القدم.. لبنان يفتتح مشواره بالفوز

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ضمن منافسات المجموعة التاسعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، حقق المنتخب اللبناني بداية ناجحة من خلال فوزه على منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب المركزي الجمهوري في دوشانبي عاصمة طاجيكستان.

ونجح المنتخب اللبناني في افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق قائد الفريق محمد صادق بعد تمريرة من زميله عمر بهلوان.

وبهذا الفوز، رفع لبنان رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة التي تضم طاجيكستان وسنغافورة، اللذين يلتقيان مساء اليوم أيضا.

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