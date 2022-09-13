living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو إلى الهلال السعودي؟

13
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفض نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عرضا مغريا من الهلال السعودي لضمه هذا الصيف.

وكشفت شبكة “CNN” البرتغالية، عن أن الهلال قدم لرونالدو عرضا بقيمة 242 مليون يورو لارتداء قميصه في موسمين، إلا أنه رفض العرض وقرر البقاء في أولد ترافورد.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، لصحيفة “أتليتيك” البريطانية: “نود أن نرى لاعبا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في دورينا”.

وأضاف: “أنا مقتنع بأن التوقيع معه سيكون مكلفا للغاية، لكن كان هناك نجوم غيره تركوا البريميرليج ليأتوا إلى بلادنا”، دون أن يستبعد عودة ناد سعودي إلى المعركة على رونالدو في الشتاء.

وترددت أنباء قوية هذا الصيف، حول رغبة كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout