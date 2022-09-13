رونالدو إلى الهلال السعودي؟

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رفض نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عرضا مغريا من الهلال السعودي لضمه هذا الصيف.

وكشفت شبكة “CNN” البرتغالية، عن أن الهلال قدم لرونالدو عرضا بقيمة 242 مليون يورو لارتداء قميصه في موسمين، إلا أنه رفض العرض وقرر البقاء في أولد ترافورد.

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، لصحيفة “أتليتيك” البريطانية: “نود أن نرى لاعبا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في دورينا”.

وأضاف: “أنا مقتنع بأن التوقيع معه سيكون مكلفا للغاية، لكن كان هناك نجوم غيره تركوا البريميرليج ليأتوا إلى بلادنا”، دون أن يستبعد عودة ناد سعودي إلى المعركة على رونالدو في الشتاء.

وترددت أنباء قوية هذا الصيف، حول رغبة كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.