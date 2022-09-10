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التشكيلة قبل الأخيرة.. "المتألق" يغيب عن منتخب البرازيل

10
SEPTEMBER
2022
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غاب المهاجم المتألق غابرييل جيسوس عن قائمة منتخب البرازيل المكونة من 26 لاعبا، لخوض مباراتين وديتين ضد غانا وتونس خلال شهر سبتمبر الجاري، لكن انضم للتشكيلة لأول مرة غليسون بريمر وروجر إيبانيز.

وأعلن المدرب تيتي تشكيلته "قبل الأخيرة"، استعدادا لنهائيات كأس العالم في قطر، مع منح اللاعبين فرصة أخيرة للظهور في القائمة التي ستشارك في البطولة التي ستنطلق في 20 نوفمبر المقبل.

فرصة أخرى

وقال تيتي في مؤتمر صحفي: "هذه فرص لتحقيق السلام والشعور بالعدالة في المستقبل (في القائمة النهائية). لا يمكنني إغلاق قائمة المنتخب الآن، ومن ثم قد يبرز لاعب آخر (قبل كأس العالم)".

وغاب أيضا عن التشكيلة زميلا جيسوس في أرسنال الإنجليزي، غابرييل مارتينيلي وغابرييل ماغالايس، إلى جانب فيليب كوتينيو وداني ألفيس، في حين أن بريمر لاعب يوفنتوس وروجر إيبانيز لاعب روما سيحصلان على فرصة الظهور لأول مرة في الدفاع.
وستلعب البرازيل مع غانا يوم 23 سبتمبر في لوهافر بفرنسا، وتونس في باريس بعد 3 أيام.

وتخوض البرازيل نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، إلى جوار منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.

وجاءت تشكيلة "راقصي السامبا" كالتالي:

• حراس المرمى: أليسون (ليفربول)، وإيدرسون (مانشستر سيتي)، ويفرتون (بالميراس).

• المدافعون: بريمر وأليكس ساندرو ودانيلو (يوفنتوس)، وإيدر ميليتاو (ريال مدريد)، وروجر إيبانيز (روما)، وماركينيوس (باريس سان جرمان)، وتياغو سيلفا (تشلسي)، وأليكس تيليس (إشبيلية).

• لاعبو الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد)، وكاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد)، وإيفرتون ريبيرو (فلامنغجو)، وفابينيو (ليفربول)، ولوكاس باكيتا (وستهام يونايتد).

• المهاجمون: أنطوني (مانشستر يونايتد)، وروبرتو فيرمينو (ليفربول)، وماتيوس كونيا (أتليتيكو مدريد)، ونيمار (باريس سان جرمان)، وبيدرو (فلامنغو)، ورافينيا (برشلونة)، وريتشارليسون (توتنهام هوتسبير)، ورودريغو وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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