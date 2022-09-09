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هل تجدد الخلاف بين مبابي ونيمار.. ماذا جرى بمباراة يوفنتوس؟

9
SEPTEMBER
2022
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تحدث الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، نجما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مع كريستوف غاليتييه مدرب الفريق عقب أحدث خلاف حدث في الملعب بينهما.
وبدأ مهاجما سان جيرمان الموسم بتسجيل الأهداف بشكل جيد، ولكن كانت تتم مراقبة علاقتهما بشكل دقيق بعد أن ظهرت خلافاتهما في بعض الأوقات.

وسجل نيمار سبعة أهداف وصنع ستة من المشاركة في خمس مباريات كأساسي وواحدة كبديل في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بينما سجل مبابي سبعة أهداف.
وعاد الأمر مرة أخرى تحت المجهر، بعد أن ظهر رد فعل غاضب من نيمار تجاه مبابي الذي تجاهل أن يمرر الكرة إلى النجم البرازيلي في فرصة كان من الممكن أن يسجل منها سان جيرمان هدفًا، في المباراة التي فاز فيها الفريق الفرنسي على يوفنتوس 2-1 في دوري أبطال أوروبا
وقال مدرب سان جيرمان اليوم الجمعة: ”العلاقة جيدة للغاية. هذه هي الحقيقة. دائمًا ما يتواجدان سويا في المران، نعم حدث موقف في المباراة، ولكني تحدثت مع مبابي بالأمس كما تحدثت مع نيمار".
وأضاف أنه من حديثه لنيمار استنتج أن مبابي كان أمام تفكيرين الأول هو التمرير السريع عندما كانت هناك فرصة لتمرير الكرة، ولكن كان هذا أكثر صعوبة، والتفكير الثاني كان عندما دخل مبابي إلى منطقة الجزاء ولكنه لم يمرر الكرة لأنه لم ير نيمار.
وتابع: ”عندما تشاهد المباراة يبدو الأمر سهلًا، ولكن في تلك اللحظة كان عليه اتخاذ القرار، كان مبابي يركز على الكرة لتسديدها، مقتنع أن مبابي سيصنع أهدافًا لنيمار، تماما مثل قدرة نيمار على صنع أهداف لمبابي، لا يوجد شيء آخر سلبي بشأن هذا منذ هذه اللعبة بالمباراة".

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