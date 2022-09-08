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تشيلسي يتوصل لاتفاق مع خليفة توخيل

8
SEPTEMBER
2022
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توصل تشيلسي لاتفاق مع المدرب الإنجليزي غراهام بوتر لتولي مهمة الإشراف عليه خلفا للألماني توماس توخيل الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، وذلك وفق العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وأفادت التقارير الخميس، بأن المالكين الجدد للنادي اللندني، مجموعة تود بويلي الأمريكية، وافقوا على دفع البند الجزائي في العقد الذي يربط بوتر بنادي برايتون، ما سمح لهم بمفاوضة المدرب البالغ 47 عاما.

ومن المتوقع أن تحسم صفقة التعاقد مع المدرب السابق لأوسترسوند السويدي، وسوانسي سيتي الويلزي، المشارك في الدوريات الإنجليزية، في وقت قريب جدا من أجل إتاحة الفرصة أمامه كي يقود الفريق في مباراة الدوري المقبلة السبت ضد الجار فولهام.

ولفت بوتر الأنظار بسبب أسلوبه الهجومي الجذاب الذي سمح لبرايتون في أن يكون رابعا بعد ست مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر وثلاث عن تشيلسي السادس.

وكانت إدارة تشيلسي، فاجأت الجميع أمس الأربعاء بإعلانها عن إقالة توخيل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه “انفصل عن المدرب توماس توخيل” في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 0-1 الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان توخيل (49 عاما) مرتبطا بعقد مع النادي اللندني حتى 2024 لكنه رحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم سترلينغ، الغابوني بيرر إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي.

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