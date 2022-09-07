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صلاح ينافس رونالدو للفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

7
SEPTEMBER
2022
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يتنافس نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد، للفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

وأعلن اتحاد شمال غرب إنجلترا لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2021-2022.

وضمت قائمة المرشحين صلاح، ورونالدو، إضافة إلى صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، وحارس مرمى إيفرتون، جوردن بيكفورد، ولاعب بيرنلي، جوش براونهيل.

وسيقام حفل توزيع جوائز اتحاد شمال غرب إنجلترا لكرة القدم في 7 نوفمبر المقبل.

ويعتبر صلاح هو حامل لقب جائزة اتحاد شمال غرب إنجلترا، التي توج بها العام الماضي متفوقا على لوك شو وروبين دياز، ثنائي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تواليا.

وخاض صلاح 35 مباراة مع ليفربول في الدوري الموسم الماضي، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

وحصد لاعب المقاولون العرب السابق جائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، كما توج "الفرعون" بجائزة أفضل صانع أهداف.

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