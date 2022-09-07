برشلونة يُبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية

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تعاقد برشلونة الإسباني مع لاعبة خط وسط إنكلترا، كيرا والش، قادمةً من مانشستر سيتي، مقابل 400 ألف دولار أميركي، في صفقةٍ قياسية بعالم كرة القدم النسائية.

وتخطّت صفقة والش، انتقال الدنماركية بيرنيل هاردا إلى تشيلسي، قادمةً من فولفسبورغ الألماني، مقابل 340 ألف دولار، عام 2020.

والش لعبت طوال مسيرتها مع السيتي، منذ عام 2014، وفازت معه بلقب الدوري 4 مرات، كما حققت لقب يورو 2022 مع منتخب بلادها.

وعلى الصعيد الشخصي، اختيرت والش ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين في يورو 2022، كما حلّت سادسةً في جائزة أفضل لاعبة لموسم 2021-2022.

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