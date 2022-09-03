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ليفربول وآرسنال ويونايتد... صراع نحو المقدمة

3
SEPTEMBER
2022
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بعد يومين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية يوما مليئا بالإثارة يشهد 8 مباريات ترسم خريطة الصراع نحو المقدمة، في ظل احتفاظ آرسنال بالعلامة الكاملة، ملتصقا بمانشستر سيتي الوصيف المرعب. ويواصل مانشستر يونايتد صاحب أعلى إنفاق في «الميركاتو» حرصه على عرقلة آرسنال في مواجهة من شأنها خلط أوراق الكبار.
تنطلق صافرة الحكم أنتوني تايلر الساعة 12:30 بتوقيت المملكة المتحدة الصيفي (الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية) من ظهر اليوم إيذانا ببدء الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يستضيف إيفرتون في معقله «غاديسون بارك» غريمه التقليدي ليفربول في ديربي الميرسيسايد، الذي سيشعل الجولة الحالية.
سيحاول ليفربول الاستمرار في تصحيح المسار بعدما ضمد جراح البدايات المتعثرة بتسعة أهداف نظيفة خلال الجولة الرابعة أمام بورنموث أعقبها فوز دراماتيكي على نيوكاسل في الوقت بدل الضائع ضمن الجولة الخامسة.
ويمني إيفرتون النفس بقيادة مدربه نجم تشيلسي السابق فرانك لامبارد إلى اغتنام حماسة الديربي للنهوض وتسجيل مركز أفضل من الـ17 من ذيل الترتيب بعد أداء غير مُرضٍ للمدرج الأزرق بفوزين وثلاثة تعادلات.
وفي ملعب «برينتفورد كوميونتي» يستضيف برينتفورد اللندني ليدز يونايتد المتوثب، في حين يواجه نيوكاسل في سانت جيمس بارك كريستال بالاس، ويلعب نوتنغهام فورست ضد بورنموث، بينما يواجه توتنهام في لندن جاره فولهام، وسيلعب وولفرهامبتون أمام ساوثهامبتون، وينازل تشيلسي غريمه اللندني وست هام يونايتد.
كل هذه المواجهات ستجري في الساعة الثالثة بتوقيت المملكة المتحدة الصيفي (الخامسة بتوقيت السعودية)، قبل أن يشهد ملعب «فيلا بارك» في برمنغهام لقاء أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الخامسة والنصف بتوقيت المملكة المتحدة الصيفي (السابعة والنصف بتوقيت السعودية).
وتستكمل مباريات الجولة السادسة الأحد بموقعتي برايتون وليستر سيتي، في الساعة الثانية ظهرا (الرابعة بتوقيت السعودية) تليها مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال على مسرح الأحلام أولد ترافورد في مواجهة نارية بين متصدر الترتيب المدفعجية واليونايتد اهتدى طريقه حديثا مع مدربه الهولندي إيرك تين هاغ، وتجري في الرابعة والنصف (السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية).

الشرق الأوسط
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