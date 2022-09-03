سيرينا ويليامز: وداع عاطفي لرياضية فذة بعد خسارتها في بطولة أمريكا المفتوحة

A + A -

ودعت سيرينا ويليامز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس - ومسيرتها اللامعة - وسط مشاهد عاطفية بعد خسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في ليلة مثيرة في نيويورك.

وتتوقع ويليامز، التي تبلغ من العمر 40 عامًا، أن تكون هذه المباراة الأخيرة لها، بعد إعلانها مؤخرا ضعن رغبتها بالاعتزال.

وستنهي ويليامز مسيرة مهنية استمرت 27 عامًا، حققت خلالها 23 لقبا فرديا في البطولات الأربع الكبرى، ووصفت على نطاق واسع بأنها الأعظم في تاريخ اللعبة على الإطلاق.

خسرت ويليامز بنتيجة 7-5 و6-7 (4-7) 6-1 وذلك ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة، وانهمرت الدموع على وجهها بعد المباراة.

ووقف كل الجمهور تقريبا على أقدامهم مصفقين عندما غادرت ملعب "آرثر آش" في نيويورك، الذي شهد أول انتصار كبير لها في عام 1999 وخمسة أخرى من أفضل الانتصارات في حياتها المهنية، فيما يتوقع أن تكون آخر مباراة لها.