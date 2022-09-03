تدابير سير بمناسبة إقامة سباق رالي لبنان الـ44

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صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة

مـا يلـي:

يُنَظّم بتاريخ اليوم السبت والغد الأحد في 3 و4 -9-2022 سباق "رالي لبنان الدولي الرابع والأربعون" على عدة مراحل، وستُتَخذ تدابير السير التالية:

المرحلة الخاصة الثانية للسرعة 21.40 کلم / عين عيا - دير بيلا:

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا إلى كفرحي ، بقسميا ، كفتون ، صعودا إلى المجدل ، زکزوك، وطی فارس، بزيزا شناطه وصولا إلى دير بيللا. تقفل هذه الطريق يوم السبت في 3 أيلول 2022 من الساعة 7:۳۰ ولغاية الساعة ۱۰:۳۰ ثم تتابع السيارات طريقها إلى بساتين العصي وصولا إلى صورات.

المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة 26,12 کلم / صورات - ضهر ابي ياغي:

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتیحات، زین ، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح وصولا إلى ضهر ابي ياغي. تقفل هذه الطريق يوم السبت في 3 أيلول 2022 من الساعة 8,23 ولغاية الساعة ۱۱:23 ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولا إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولا إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة ۱۱:11

المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة 21.40 كلم. / عين عيا - دیر بیلا:

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا إلى كفرحي، بقسميا، گفتون، صعودا إلى المجدل، زکزوك، وطی فارس، بزيزا، شناطه، وصولا إلى دير بيلّلا. تُقفل هذه الطريق يوم السبت في 3 أيلول 2022 من الساعة ۱۱:۰۹ ولغاية الساعة 14:۰۹ ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا إلى صورات.

المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة 26,12 کلم / صورات - ضهر ابي ياغي:

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتیحات، زین، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح، وصولا إلى ضهر ابي ياغي. تُقفل هذه الطريق يوم السبت في 3 -9-2022 من الساعة ۱۲,۰۲ ولغاية الساعة ۱5,۰۲ ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولا إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل، وصولا إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 14:50 من يوم السبت في 3 -9-2022 تدخل بعدها ابتداء من الساعة 15:45 إلى الموقف المغلق ناهيةً القسم الأول.

المرحلة الخاصة السّادسة للسرعة 15.42 كلم / نهر إبراهيم – مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر إبراهيم صعوداً إلى مفترق بزحل باتجاه الشركة الفينيقية لقنوات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت، وصولاً إلى مشان حيث نقطة التوقف قبل مفترق مشان، طريق فتري، قرطبا.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 4 -9-2022 من الساعة 6:10 ولغاية الساعة 9:10، ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهیت، وصولا إلى الأوتوستراد، نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

المرحلة الخاصة السّابعة للسرعة 21,30 کلم / حبوب - بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 4 -9-2022 من الساعة 7:08 ولغاية الساعة 9,41 ثم تتابع السيارات طريقها إلى نقطة التجمع في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 9:26 ثم تنطلق السيارات مجددا " إلى نهر إبراهيم ابتداء من الساعة 10:21

المرحلة الخاصة الثّامنة للسرعة 15,42 کلم. / نهر ابراهيم - مشان:

تنطلق هذه المرحلة من نهر إبراهيم صعوداً إلى مفترق بزحل باتجاه الشركة الفينيقية لقنوات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت، وصولاً إلى مشان حيث نقطة التوقف قبل مفترق مشان، طريق فتري، قرطبا.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 4 -9-2022 من الساعة 9:16 ولغاية الساعة 11:46، ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهیت، وصولا إلى الأوتوستراد، نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.

المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة 21,30 كلم / حبوب بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا وصولاً الى بننتاعل.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 4 -9-2022 من الساعة 10:14 ولغاية الساعة 12:47 ثم تتابع السيارات طريقها إلى نقطة التجمع في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداء من الساعة 12:32 ثم تنطلق السيارات مجدد إلى جبيل صعوداً إلى حبوب، ابتداء من الساعة 13:32.

المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة 30 ٫ 21 کلم. / حبوب - بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا باتجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا، جربتا وصولا إلى بننتاعل.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 4-9-2022 من السّاعة 12:17 ولغاية الساعة 15:17 ثم تتابع السّيارات طريقها بإتجاه حالات، نهر إبراهيم، طبرجا، جونية، الكسليك، لتدخل النّادي اللّبناني للسّيارات والسّياحة، ابتداء من الساعة 15:00 ناهيةً السّباق.

لذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الاوقات المحددة أعلاه على ان تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.