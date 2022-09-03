“الشيطان”… زملاء هالاند في مانشستر سيتي يطلقون عليه لقبًا جديدًا

A + A -

حصل إرلينج هالاند على لقب جديد بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، الأسم الذي أطلقه عليه زملائه ليس له علاقة بالهاتريكين اللتين سجلهما بالفعل هذا الموسم، ولكن يأتي ذلك بسبب المسلسل التلفزيوني الجديد “HOUSE OF THE DRAGON”.

“HOUSE OF THE DRAGON” هو مسلسل تلفزيوني درامي خيالي أمريكي تعرضه الشبكة الأمريكية”HBO”.

وسلط زملائه في مانشستر سيتي الضوء على تشابهه اللافت مع “دايمون تايجريان” الشخصية الرئيسية في المسلسل، وأصبح زملاء هالاند في فريق مانشستر سيتي يطلقون الآن عليه لقب “الشيطان”.

الشياطن إرلينج هالاند

وقال أحد المصادر في النادي لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “عدد قليل من اللاعبين معجبون جدًا بمسلسل “HOUSE OF DRAGON” وقد ذكروا لإرلينج كيف يبدو مثل “دايمون”.

وأضاف: “إنه يحب هذا المزاح ويعتقد أنه أمر مضحك، الشيطان لا يمكن التنبؤ به وكذلك إيرلينج، لذا فإن شخصياتهم مناسبة أيضًا”.

بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي أكد هالاند مدى جودته، حيث سجل تسعة أهداف في خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، بما في ذلك هاتريك في أقل من أسبوع.

وقال مدربه بيب جوارديولا بعد فوز فريق سكاي بلوز 6-0على نوتنجهام فورست يوم الأربعاء: “عندما اشترى سيتي إرلينج، تحدث الجميع عما فعله في الماضي”.

وأضاف: “ما أردناه هو مساعدته، آمل أن يستمتع ويسجل المزيد من الأهداف”.

وأتم: “ما فعله في النرويج والنمسا وألمانيا يحاول القيام به هنا إنه موهوب، ونحن نعرف ذلك”.