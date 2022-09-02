living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوباميانغ وبيليرين وزكريا.. صفقات اللحظات الأخيرة في أوروبا

2
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زاد نشاط الأندية الأوروبية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، الذي أغلق أبوابه منتصف ليل الخميس.

• كانت أبرز صفقات اللحظات الأخيرة، انضمام المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة إلى تشلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لعامين
• كما نجح "البلوز" أيضا في استقطاب لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

• أعلن برشلونة عودة مدافعه الأسبق هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي قضى فترة إعارة مع ريال بتيس الإسباني.
• تخلى الفريق الكتالوني عن خدمات مهاجمه الدنماركي مارتن بريثويت، الذي انتقل إلى المنافس المحلي إسبانيول، كما أعار مدافعه الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي.

• انضم لاعب الوسط البرتغالي أندري غوميز من إيفرتون الإنجليزي إلى ليل الفرنسي على سبيل الإعارة.

• أعلن ليفربول الإنجليزي استعارة لاعب وسط يوفنتوس أرثر ميلو لموسم واحد، في صفقة بدت مفاجئة لعشاق "الريدز".
• انتقل لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

• في المقابل، أعار باريس سان جرمان لاعب وسطه الألماني جوليان دراكسلر إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم، كما تخلى عن خدمات إدريسا غايي لمصلحة إيفرتون.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout