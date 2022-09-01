انضمام هذا اللاعب الى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة..

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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الأمريكي سيرجينو ديست، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني سينضم إلى صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح "للروسونيري" بشرائه.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن عقد انتقال سيرجينو ديست على سبيل الإعارة قد يتضمن بندا لخيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو، إذا ما رغب نادي ميلان في تفعيله ولكنه سيكون غير إلزامي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي، المدير الفني لبرشلونة، كان واضحا مع ديست منذ البداية وأخبره بأنه لن يعتمد عليه كثيرا، ما دفع الأمريكي للمغادرة من أجل البحث عن دقائق لعب مع فريق آخر.