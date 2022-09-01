"رجل آلي وماكنة للأهداف".. هالاند يحطم الأرقام القياسية في "البريمير ليغ"

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واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عروضه القوية مع فريقه الجديد مانشستر سيتي خلال مباراته أمام ضيفه نوتينغهام فورست، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال 26 دقيقة من زمن الشوط الأول للمباراة (12، 23، و38) على ملعب "الاتحاد".

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أحرز إيرلينج هالاند 9 أهداف في شهر أغسطس ضمن منافسات "البريمير ليغ" ليحطم بذلك رقم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 8 أهداف خلال 26 مباراة.

كما أصبح النجم النرويجي أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه اللاعبان المعتزلان الإنجليزي ميكي كوين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وأحرز هالاند (22 عاما) الثلاثية الثانية "هاتريك" له على التوالي، بعد ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس (4-2) يوم البست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

في شباك مضيفه وست هام يونايتد (2-0) في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثاني لاعب بسجيل هدفين في مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبقه إلى ذلك مهاجمه السابق سيرخيو أغويرو في أغسطس عام 2011، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأضافت الشبكة، أن النجم النرويجي بات ثاني لاعب أيضا في تاريخ "البريميرليغ"، يحصل على ركلة جزاء وينفذها بنفسه بنجاح في مباراته الاولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فعل البرازيلي ألكسندر باتو الأمر نفسه مع تشيلسي أمام أستون فيلا، في أبريل 2016.

وانتقل إيرلينغ هالاند (22 عاما) إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.