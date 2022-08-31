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ماتياس بوغبا يرد على اتهامات شقيقه بول بـ"الابتزاز"

31
AUGUST
2022
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رد ماتياس بوغبا على اتهامات شقيقه نجم كرة القدم بول بشأن ابتزازه و"الاستيلاء على أمواله"، مقابل توفير الحماية له.

ما القصة؟ أفادت تقارير صحفية، قبل أيام، بأن بول بوغبا أبلغ السلطات الفرنسية عن مؤامرة مزعومة لابتزازه من قبل عصابة اقتادته إلى شقة في باريس في مارس، وطالبته بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح اللاعب الفرنسي أن العصابة، التي تتبع شقيقه ماتياس، أرادت المال لقاء توفيرها ما زعمت أنها "حماية" له لأكثر من 13 سنة.

آخر التطورات: ماتياس نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال إنها "كاذبة"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ماذا قال ماتياس؟

ماتياس: "جميع تصريحات بول تهدف إلى تشويه اسمي وسمعتي. أنا لا أقبل المؤامرات وسأواصل كشف أكاذيبه وأساليب خداعه".
ماتياس اتهم بول بـ"السحر"، مشيرا إلى أنه "شخص غيور يستحوذ على المال".
طلب ماتياس من متابعيه التحلي بالصبر، واعدا إياهم بكشف المزيد من الحقائق في الأيام المقبلة.
كيف رد بول؟

بول بوغبا نفى جميع مزاعم السحر، لكنه قال إنه طلب، في يوم من الأيام، من ساحر "إلقاء تعويذة على نجم باريس سان جرمان وزميله الفرنسي كيليان مبابي".
أكد بول مرة أخرى أن أخاه وعصابته كانت تبتزه وتطالبه بـ13 مليون يورو، مشددا على أنها كانت تهدده منذ 4 أشهر.
يجري حاليا التحقيق في "محاولة ابتزاز من عصابة منظمة" من قبل القضاء الفرنسي في باريس.

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