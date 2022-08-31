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لهذا يتفوق رونالدو.. أخصائي يكشف طريقة النوم "الغريبة"

31
AUGUST
2022
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يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الرياضيين تركيزا على مهنته وصحته في العالم، ووفقا لأخصائي عمل معه، فإن "طريقة النوم الغريبة" هي من أهم أسباب هذا النجاح.


ووفقا لموقع "إندربندنت"، عمل "أخصائي النوم" نك ليتلهيلز مع رونالدو خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد، وكشف في وقت سابق "أسلوب حياة" النجم البرتغالي.

ووفقا لليتلهيلز، خلال أيام رونالدو في مدريد، كان هو اللاعب الوحيد الذي مُنح حق الحصول على حجرة نوم خاصة في مركز التدريب، بسبب أهمية "القيلولة" لرونالدو.
وكشف الأخصائي طريقة نوم رونالدو "الغريبة"، والتي تتمثل بالنوم 5 مرات في اليوم، على شكل "قيلولة" صغيرة، لا تتجاوز 90 دقيقة، وهي من أهم أسباب لياقته العالية وحفاظه على صحته.

كما يتوقف رونالدو عن التحديق على الشاشات الإلكترونية، قبل 90 دقيقة كاملة من النوم مساء.

يذكر أن الأبحاث أظهرت أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يحافظ على "يقظة" دماغك أثناء النوم عن طريق قمع هرمون النوم، الميلاتونين.

كما يصر رونالدو على النوم على ملاءات جديدة، في وضعية الجنين.

وقال ليتلهيلز إن رونالدو كان يحاول المشاركة في أي نقاش صحي وعلمي دار بين الأخصائي وطاقم التدريب، لأنه "أراد معرفة كل شيء".

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