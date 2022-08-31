أمير علي أكبري يحقق فوزه الأول في بطولة "ون"

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حقق المصارع الإيراني أمير علي أكبري فوزه الأول في بطولة "ون" خلال حدث ONE Fight Night 1.

وجاء فوز علي اكبري على حساب الإيطالي ماورو سيريلي بعد أربع دقائق وثانيتين وذلك في الجولة الثانية.

علي أكبري كان بحاجة ماسة لتحقيق فوزه الأول في بطولة "ون" بعدما خسر في أول مباراتين خاضهما مع المنظمة.

وقد استخدم الإيراني المتخصص في المصارعة اليونانية-الرومانية كل أسلحته القتالية في الغرابلينغ (grappling) و"السترايكينغ" لمصلحته ضد خصمه.

وبعد انتهاء القتال لمصلحته، طلب أمير علي أكبري أن يواجه كانغ جي وون وأناتولي ماليخين مجدداً لينتقم من خسارتيه أمامهما.

من هو أمير علي أكبري؟

أمير علي أكبري هو أحد أبرز المصارع الإيرانين في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وُلد في أسرة مؤلفة من ستة أولاد (لديه أخ واحد وأربع أخوات)، في محافظة أذربيجان الشرقية، قبل أن تنتقل العائلة إلى طهران.

بدأ يتدرب على المصارعة في عمر العاشرة بتشجيع من أخيه الأكبر. في العام 2007، مارس المصارعة في دوري المصارعة الإيراني الممتاز،قبل أن يحقق ميداليتين ذهبيتين في المصارعة اليونانية-الرومانية، الأولى في بطولة آسيا عام 2009، والثانية في بطولة العالم في روسياعام 2010.

انتقل بعد ذلك إلى الفنون القتالية المختلطة، حيث تألّق في بطولات في اليابان وروسيا، قبل أن يبدأ المقاتل البالغ من العمر 34 سنة مسيرتهفي بطولة "ون" العام الماضي.

إعداد لارا بدر الدين