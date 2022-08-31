living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمير علي أكبري يحقق فوزه الأول في بطولة "ون"

31
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 حقق المصارع الإيراني أمير علي أكبري فوزه الأول في بطولة "ون" خلال حدث ONE Fight Night 1.

 

وجاء فوز علي اكبري على حساب الإيطالي ماورو سيريلي بعد أربع دقائق وثانيتين وذلك في الجولة الثانية.

 

علي أكبري كان بحاجة ماسة لتحقيق فوزه الأول في بطولة "ون" بعدما خسر في أول مباراتين خاضهما مع المنظمة.

 

وقد استخدم الإيراني المتخصص في المصارعة اليونانية-الرومانية كل أسلحته القتالية في الغرابلينغ (grappling) و"السترايكينغ" لمصلحته ضد خصمه.

 

وبعد انتهاء القتال لمصلحته، طلب أمير علي أكبري أن يواجه كانغ جي وون وأناتولي ماليخين مجدداً لينتقم من خسارتيه أمامهما.

 

من هو أمير علي أكبري؟

 

أمير علي أكبري هو أحد أبرز المصارع الإيرانين في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

 

وُلد في أسرة مؤلفة من ستة أولاد (لديه أخ واحد وأربع أخوات)، في محافظة أذربيجان الشرقية، قبل أن تنتقل العائلة إلى طهران.

 

بدأ يتدرب على المصارعة في عمر العاشرة بتشجيع من أخيه الأكبر. في العام 2007، مارس المصارعة في دوري المصارعة الإيراني الممتاز،قبل أن يحقق ميداليتين ذهبيتين في المصارعة اليونانية-الرومانية، الأولى في بطولة آسيا عام 2009، والثانية في بطولة العالم في روسياعام 2010.

 

انتقل بعد ذلك إلى الفنون القتالية المختلطة، حيث تألّق في بطولات في اليابان وروسيا، قبل أن يبدأ المقاتل البالغ من العمر 34 سنة مسيرتهفي بطولة "ون" العام الماضي.

 

إعداد لارا بدر الدين

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout