لاعبو يونايتد: رونالدو "مزعج"!

A + A -

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مزعجاً بالنسبة لزملائه في مانشستر يونايتد الذين يرون أنه يعيش في الماضي، وباتوا أكثر سعادة مع انتشار أخبار رحيله عن الفريق.

ويعيش النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات صيفاً حامياً، إذ يرغب في الرحيل عن النادي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وسط عدم وجود رغبة جادة من الأندية التي عرضه عليها وكيل أعماله الشهير جورجي مينديز، فيما أبقاه المدرب الهولندي إيرك تن هاغ على دكة البدلاء في مباراتي ليفربول وساوثهامبتون اللتين فاز بهما "الشياطين الحمر" بعد بداية سيئة للموسم.



ونشرت شبكة "إي إس بي إن" تقريراً عن حال رونالدو داخل مانشستر يونايتد جاء فيه: رونالدو يعيش على الأطلال، لا يعجبونه اللاعبون الموجودون، إذ يتوقع من هاري ماغواير وماركوس راشفورد أن يصبحا مثل ريو فيرديناند وواين روني، ويستشيط غضباً عندما لا يصلون سقف توقعاته، ونتيجة لذلك العديد من اللاعبين كانوا سعداء عندما بدأت أخبار رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد.



وقالت صحيفة "الصن" إن رونالدو بات مزعجاً للاعبين، وأضافت: أصبح رونالدو مزعجاً بالنسبة للاعبي مانشستر يونايتد، حتى الذين كانوا معه أصبحوا يشعرون بالسأم من تصرفاته.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي بعدما ترك الفريق في 2009 ليرحل إلى ريال مدريد