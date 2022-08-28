مدرب نابولي يتحدث للمرة الأولى عن قدوم رونالدو وأزمة الركبة تلقي بظلالها على مستقبل "الدون"

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أكد مدرب نابولي الإيطالي، لوسيانو سباليتي، السبت، أن كل مدرب في العالم يرغب في أن يكون رونالدو لاعباً في فريقه، نظراً لإمكانيات البرتغالي التي تساعد كل فريق على النجاح.

وأشار سباليتي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة فريقه ضد فيورنتينا، الأحد، إلى أن رونالدو يعتبر مكسباً مهماً، مرحباً بإمكانية التعاقد معه إذ لا يمكن رفض هذه الفكرة.

في الأثناء أشار مدرب روما الأسبق إلى أنه ليس من السهل القيام بهذه الصفقة، باعتبار أن هناك عديد العقبات التي تمنع إنهاء الاتصالات بشكل سريع، إضافة إلى وجود صعوبات أخرى تجعل من إنجاح الصفقة أمراً مستبعداً للغاية في الوقت الحالي.

وقال سباليتي في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس 24" الإيطالي: "لقد تحدثت مع رئيس النادي وأكد لي أنه لا توجد اتصالات رسمية، أعتقد أن الوضع سيكون صعباً للغاية، علينا أن نكون واقعيين هناك عديد المعطيات الموضوعية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار".

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت يوم الجمعة، أن مينديز، وكيل النجم البرتغالي، يخطط لصفقة قياسية تقضي برحيل النيجيري فيكتور أوسيمين عن نابولي إلى مانشستر مقابل التعاقد مع موكله، الذي قد يخوض التجربة الثانية في الكالتشيو بعد تجربته السابقة مع يوفنتوس.

ويبدو أن إصابة رونالدو خلال مباراة فريقه، السبت، ضد ساوثهامبتون، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، قد تعيق رحيله عن الفريق، مثلما ذكر موقع "سبور" الفرنسي، الذي أشار إلى أن رونالدو أنهى المواجهة وهو يعاني بسبب ركبته، وهو أمر قد يفرض عليه البقاء مع مانشستر يونايتد