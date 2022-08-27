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رونالدو إلى أين؟.. ارتبط اسمه بـ13 فريقا فهل ينتهي به المطاف بالخليج؟

27
AUGUST
2022
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ما زال مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد غامضا، وذلك قبل أسبوع تقريبا من غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتزعم تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي تقدم بطلب للرحيل هذا الصيف عن مانشستر يونايتد، صوب ناد يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية.

ونستعرض في هذا الرصد جميع الأندية التي ارتبط رونالدو بالانتقال إليها هذا الصيف:
نابولي: لا يزال خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يبحث عن فريق لموكله ليشارك معه في دوري أبطال أوروبا.. وقد عرض رونالدو على نابولي وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.

أتلتيكو مدريد: عرض خورخي مينديز، البرتغالي على أتلتيكو مدريد، لكن مشجعي الأخير عارضوا التعاقد مع رونالدو بسبب دفاعه في وقت سابق عن أولوان ريال مدريد، الغريم المحلي لأتلتيكو.

أولمبيك مارسيليا: سيشارك مارسيليا في دوري الأبطال في الموسم المقبل، ولهذا السبب تم ربط البرتغالي بالانتقال للنادي الفرنسي.

تشيلسي: يلبي النادي اللندني جميع متطلبات رونالدو، حيث يلعب الفريق في دوري أبطال أوروبا وهو من بين الأندية القليلة القادرة على تحمل راتب رونالدو الضخم.


السعودية: تحدثت أنباء عن عرض ضخم من فريق سعودي لضم رونالدو، وقدر العرض بنحو 300 مليون يورو.

سبورتينغ لشبونة: كانت هناك أنباء عن احتمال عودة رونالدو لنادي سبورتينغ، الفريق الذي ترعرع فيه ونشأ فيه "الدون"، لكن الأخير دحض هذه الإشاعات.

ريال مدريد: يبقى هذا الخيار مثاليا، لكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، رفض فكرة عودة رونالدو للفريق الملكي مجددا لكبر سنه.


ميلان: عرض خورخي مينديز رونالدو على ميلان لكن النادي الإيطالي رفض ضمه.


باريس سان جيرمان: في باريس قد يريدون تكوين فريق أحلام يضم مبابي وميسي ونيمار وكريستيانو، ولكن إدارة النادي الباريسي لم تبد أي اهتمام حتى الآن بضم النجم البرتغالي.


روما: هناك اهتمام كبير بإعادة رونالدو للعمل مجددا مع مواطنه جوزي مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق الإيطالي، لكن "الدون" يريد اللعب في دوري الأبطال بينما روما سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

بايرن ميونخ: بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، كان بايرن يبحث عن مهاجم صريح لكنه لم ينظر لخيار رونالدو.


برشلونة: كان هناك حديث عن إمكانية وصول رونالدو إلى برشلونة ولكن الخطوة كانت تبدو شبه مستحيلة.


بوروسيا دورتموند: على الرغم من أن انتقال رونالدو إلى دورتموند بدت وكأنها خطوة ممكنة، إلا أن المدير الرياضي للفريق الألماني أغلق الباب في وجه "الدون".

روسيا اليوم
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