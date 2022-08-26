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بالصورة- اليكم نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

26
AUGUST
2022
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أفرزت قرعة دور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا والتي سحبت اليوم الجمعة، عن مواجهات مقبولة للمرشحين فياريال ووست هام.
ووقع فياريال، بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2021 والذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، في مجموعة ثالثة تضم هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، أوستريا فيينا النمساوي، وليخ بوزنان البولندي.

أما وست هام، حامل لقب كأس الكؤوس الأوروبية القديمة في 1965، فوقع في المجموعة الثانية مع أف سي أس بي الروماني (ستيوا بوخارست سابقا)، أندرلخت البلجيكي، وسيلكيبورغ الدنماركي.

وفي ما يلي نتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي:

المجموعة الأولى: باشاك شهير (تركيا)، فيورنتينا (إيطاليا)، هارتس (اسكتلندا)، أر أف أس (لاتفيا)

المجموعة الثانية: وست هام (إنكلترا)، أف سي أس بي (رومانيا)، أندرلخت (بلجيكا)، سيلكيبورغ (الدنمارك)

المجموعة الثالثة: فياريال (إسبانيا)، هبوعيل بئر السبع (إسرائيل)، أوستريا فيينا (النمسا)، ليخ بوزنان (بولندا)

المجموعة الرابعة: بارتيزان (صربيا)، كولن (ألمانيا)، نيس (فرنسا)، سلوفاتسكو (تشيكيا)

المجموعة الخامسة: ألكمار (هولندا)، أبولون ليماسول (قبرص)، فادوتس (ليشتنشتاين)، دنيبرو-1 (أوكرانيا)
المجموعة السادسة: خنت (بلجيكا)، مولده (النرويج)، شامروك روفرز (إيرلندا)، ديورغاردن (السويد)

المجموعة السابعة: سلافيا براغ (التشيك)، كلوج (رومانيا)، سيفاسبور (تركيا)، بلقاني
كوسوفو)

المجموعة الثامنة: بازل (سويسرا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)، جالغيريس فيلنيوس (ليتوانيا)، بيونيك (أرمينيا).

وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 سبتمبر و3 نوفمبر، ملحق دور الـ16 في 16 و23 فبراير، دور الـ16 في 9 و16 مارس، ربع النهائي في 13 و20 أبريل، نصف النهائي في 11 و18 مايو والنهائي في 7 يونيو في براغ.

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