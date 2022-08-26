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جوكوفيتش يغيب عن أميركا المفتوحة بسبب لقاح كوفيد

26
AUGUST
2022
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قال لاعب التنس الصربي والمصنف أول عالميا سابقا نوفاك جوكوفيتش، أمس الخميس، إنه لن يتمكن من السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، التي ستنطلق الأسبوع المقبل بعد أن رفض التطعيم ضد كوفيد-19.


وتجبر القواعد الأميركية الحالية المسافرين على إظهار دليل على التطعيم الكامل على متن الرحلات الجوية قبل دخول الولايات المتحدة.

وكتب جوكوفيتش على تويتر "ببالغ الحزن لن أستطيع السفر إلى نيويورك هذه المرة لخوض غمار بطولة أميركا المفتوحة.. أتمنى كل التوفيق لزملائي اللاعبين. سأحاول الحفاظ على لياقتي والتحلي بالإيجابية وانتظار فرصة العودة للمنافسات مجددا"، بحسب رويترز.

قال اللاعب الصربي، في وقت سابق، إنه على استعداد للغياب عن البطولات الكبرى التي تجبر المشاركين على التطعيم ضد كوفيد-19.

وكان جوكوفيتش، البالغ عمره 35 عاما، على قائمة المشاركين في البطولة المقررة بين 29 أغسطس و11 سبتمبر في نيويورك.

ولم يتمكن جوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة هذا العام بعد ترحيله من البلاد بسبب موقفه من التطعيم ضد فيروس كورونا في يناير.

وقال الاتحاد الأميركي للتنس إن غياب جوكوفيتش "أمر مؤسف" وعبر عن أمله في عودة اللاعب الصربي لملاعب فلاشينغ ميدوز العام المقبل.
وقالت مديرة بطولة أميركا المفتوحة ستيسي الاستير "نوفاك بطل عظيم ومن المؤسف للغاية أنه لن يتمكن من المنافسة في أميركا المفتوحة 2022 لأنه غير قادر على دخول البلاد بسبب سياسة التطعيم التي تطبقها الحكومة".

وكان كثيرون يأملون في رؤية جوكوفيتش في ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة حيث فاز باللقب هناك 3 مرات وبلغ النهائي في 6 مناسبات أخرى.

وفي وقت سابق قال لاعب التنس الأميركي المعتزل جون ماكنرو، الفائز ببطولة أميركا المفتوحة 4 مرات، للصحفيين إن غياب جوكوفيتش عن آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم بسبب موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون "مزحة".

وأوضح ماكنرو "شخصيا كنت سأحصل على اللقاح قبل المشاركة لكن جوكوفيتش لديه معتقدات قوية للغاية في هذا الشأن وعلينا احترام ذلك. في هذه المرحلة من الوباء وبعد مرور عامين ونصف، أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون المزيد من المعلومات عن الجائحة وفكرة أنه لا يستطيع السفر إلى هنا للعب ستكون مزحة".
غير أن لاعبين آخرين شددوا على ضرورة احترام القواعد.

وقالت ماديسون كيز وصيفة بطلة أميركا المفتوحة 2017 لرويترز "أحترم قراره الشخصي بعدم الحصول على تطعيم لكن من حق الدول أيضا فرض قواعدها الخاصة".

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