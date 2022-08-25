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في محمية إهدن ...سباق ركض بمشاركة 63 مشاركا من مختلف مناطق الشمال

25
AUGUST
2022
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أقيم نشاط الركض على ممرات محمية اهدن Ehden trail running race مسافة خمسة كيلومترات، ضمن مواعيد رزنامة Ehden Seasons وبالتعاون مع بلدية زغرتا - اهدن وادارة المحمية.

وأشارت المهندسة مارينا فنيانوس الى أن "الانطلاق كان عند التاسعة والنصف صباحا، مع ٦٣ مشتركاً ومشتركة من فئات عمرية مختلفة"، لافتة الى أن "المشتركين كانوا من مختلف مناطق الشمال وقد جابوا ركضا طريق حرج اهدن - داخله - تلة الصنوبر وصولا الى بوابة المحمية الرئيسية مدخل نبع جوعيت".

النتائج

وجاءت نتائج Ehden trail running race للرجال والنساء كالاتي:

- فئة النساء حلت بالمرتبة الاولى ناي مصطفى ابنة العشر سنوات.

- مرتبة ثانية: لبنى كمال الدين.

- مرتبة ثالثة: لمى مصطفى.

- عن فئة الرجال:

- حل في المرتبة الاولى مصطفى داوود الذي درب ابنته ناي الفائزة بالمرتبة الاولى.

في المرتبة الثانية: محمد بطش.

- في المرتبة الثالثة: عبد الرحمن بكدول.

بعد ذلك وزعت فنيانوس مع عضو بلدية زغرتا - اهدن حنا غسطين ومديرة المحمية سندرا كوسا، الدروع والهدايا على المرتبتين الاولى لدى الرجال والنساء والميداليات للفائزين بالمراتب الاخرى.

 

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