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صلاح وماني خارج التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

24
AUGUST
2022
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تم تسريب التشكيلة المثالية للموسم السابق من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، قبل اجراء قرعة مرحلة المجموعات المقررة عند السابعة مساء غد الخميس، وضمت 4 لاعبين من ريال مدريد ومثلهم من ليفربول طرفا النهائي.
واختير رباعي ريال تيبو كورتوا كأفضل حارس مرمى، وفينيسيوس جونيور أفضل لاعب شاب، وكريم بنزيما أفضل لاعب، إضافة لنجم الوسط لوكا مودريتش، كما ضمت ثلاثي دفاع ليفربول: ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، فيما احتل فابينيو مركزا في وسط الملعب.
وغاب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ويكمل التشكيلة مدافع تشيلسي أنتونيو روديغر، الذي انتقل إلى ريال، ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين، ومهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.
وتم تحديد التشكيلة من قبل اللجنة الفنية للويفا، المكونة من 23 اسما معروفا، مثل غاريث ساوثغيت وديفيد جيمس وروبرتو مارتينيز وتيم كاهيل، والتي اختارت المدير الفني لريال كارلو أنشيلوتي مدربا للتشكيلة المثالية.

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