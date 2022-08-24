living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو حصد آلاف المشاهدات.. تصرف مفاجئ لطفل مع حارس مرمى بعد خسارة فريقه!

24
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فاجأ طفل يعتقد أنه في الثانية عشرة من عمره، حارس مرمى فريق “ديفينسا خوستيكا”، عقب خسارته أمام فريق “بوكا جونيورز” في الدوري الأرجنتيني، بتصرف أذهل الجمهور وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو المنشور على حساب CFC Central والمتداول بكثافة لحطة مؤثرة جداً، عندما ركض طفل إلى أرض الملعب لتعزية حارس مرمى المصاب بالإحباط، فقام الطفل باحتضانه معرباً له عن دعمه، في مشهد لاقى دعماً جماهيرياً واسعاً.

وبعد العناق الطويل، استعاد حارس المرمى قوته ووقف بمساعدة الطفل، ثم سارا سويا نحو حافة منطقة الجزاء، وانضم إليهما أحد اللاعبين لمواساته، وسط هتافات الجمهور الحارة.

وأثار مقطع الفيديو تعاطف رواد الإنترنت، وأدّى إلى كسب الطفل شعبية كبيرة بعد انتشاره على نطاقٍ واسع.

وقد أشاد العديد من مشجعي كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه اللفتة الراقية، وعلقت إحدى المتابعات “هذا أمر جيد جدًا بحيث لا يمكن تصديقه”.، وقال آخر “في يوم من الأيام سيكون ذلك الطفل مديرًا متميزًا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout