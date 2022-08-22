living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد عرض برشلونة.. برناردو سيلفا "يحدد مصيره" مع مانشستر سيتي

22
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لمح برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي إلى أنه سيبقى مع بطل الدوري الإنجليزي، متجاهلا العرض الذي قدمه برشلونة الإسباني لضمه خلال الصيف الجاري.


وقال سيلفا في تصريحات لموقع ناديه، الأحد، بعد التعادل المثير بنتيجة 3-3 أمام نيوكاسل في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه "سعيد" مع مانشستر سيتي.

ولعب الجناح البرتغالي دورا مهما في تحويل تأخر فريقه 1-3 إلى التعادل، حيث سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد أن صنع الأول لزميله إلكاي غوندوغان.
وقال سيلفا (28 عاما) عقب اللقاء: "أنا سعيد هنا. أبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي. أنا شديد التركيز هنا"، في رد على ما يبدو على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى "كامب نو".

وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى مانشستر سيتي بدأ بالفعل مفاوضات مع ممثلي اللاعب، بهدف تمديد عقده والإبقاء عليه في ملعب "الاتحاد" حتى عام 2027 بدلا من 2025.

وحسب التقارير، فإن المفاوضات تشمل عرضا من النادي بمضاعفة راتب سيلفا، البالغ حاليا 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصل إلى 300 ألف.

وكان المدير الفني لمانشستر سيتي غوسيب غوارديولا أكد في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، أن النادي لا ينوي بيع سيلفا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout