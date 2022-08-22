أمير ناصري: قصة الإيراني العالمي الذي أصبح أحد أبرز لاعبي الفنون القتالية المختلطة

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لارا بدر الدين-

أمير ناصري ليس مثل أي مقاتل آخر في عالم الفنون القتالية المختلطة. يُعتبر لاعب الكيك بوكسينغ والمواي تاي (الملاكمة التايلاندية) أحد أبرز المقاتلين عن فئة وزن الذبابة في العالم.



رغم أنّ ناصري يبلغ من العمر 30 سنة، فقد حقّق لقب بطولة المواي تاي العالمية خمس مرات، وأصبح أسلوبه القتالي الذي يعتمد على توجيه الضربات إلى خصمه بالركبتين والمرفقين، علامة فارقة في حلبة الفنون القتالية المختلطة.



في 27 آب/أغسطس الجاري، يواجه ناصري منافسه المصنّف في المرتبة الثانية عن فئة وزن الذبابة، الإنكليزي جوناثان هاغرتي، في عرض ONE Fight Night 1 الذي ينطلق الساعة 4:30 صباحاً بتوقيت إيران. المباراة هي الثانية للبطل الإيراني في بطولة "ون"، وهي أكبر منظمة للفنون القتالية المختلطة في آسيا.



مسيرة ناصري الرياضية لم تكن سهلة

فإنّ المقاتل الإيراني وصل إلى هذا المستوى الرفيع من القتال في أبرز البطولات العالمية، بعد أن أظهر درجات عالية من العزم والإصرار والذهنية الاحترافية التي لا يمتلكها سوى الرياضيين المميّزين. هذا وقد تمكّن عدد كبير من المقاتلين الإيرانيين في السنوات الماضية من إثبات جدارتهم لخوض المباريات في بطولات كبرى، ومنهم المقاتل عن فئة الوزن الثقيل أمير علي أكبري الذي سيخوض مباراة أيضاً في ONE Fight Night 1 ضد الإيطالي ماورو سيريلي.



أحبّ ناصري الرياضة ومارسها منذ نعومة أظفاره. في طفولته، كان يلعب كرة القدم، ويركض في شوارع طهران، حيث وجد شغفه في مراوغة منافسيه، متقناً اللعب بقدميه، من مركز الجناح الأيسر.



ولكن العائلة اضطرت إلى الهجرة بهدف لمّ الشمل، فلحق أمير وأخته ووالدتهما بوالده الذي كان يعمل في مجال استيراد المواد الغذائية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



بعد سنوات قليلة، انضمّ ناصري إلى أحد الأندية الرياضية حيث كان أحد أصدقائه يحضر صفوف الكيك بوكسينغ.



وعن بدايات حضوره تدريبات الكيك بوكسينغ، قال ناصري: "وجدت نفسي أحضر التمرينات، ولكني لم أكن أخطط وقتها لأن أصبح مقاتلاً محترفاً، بل خضت التجربة من أجل المتعة".



لكن سرعان ما اكتشف ناصري شغفه في الكيك بوكسينغ والمواي تاي. خاض ناصري مباراته الأولى في سن السابع عشر، حيث هزم مقاتلاً يكبره بعشر سنوات.



يتذكّر المقاتل الإيراني مباراته الأول باعتزاز، قائلاً: "كنت خائفاً ومتوتراً للغاية. ولكنني أيضاً أردت أن أخوض التجربة، وهذا ما فعلته. كانت تجربة رائعة، ولكنها كانت شديدة للغاية لأنني لم أكن أعرف كيف سيكون شعور تلقي الضربات أو ضرب شخص ما قبل خوض معركة حقيقية باستخدام الركبتين والمرفقين وكل الأساليب الأخرى".



وجد ناصري الدوافع للاستمرار في مسيرته، بعد انتصاره الأول، وتشجيع مدربه له، والحديث في الأوسط الرياضية عن موهبته الواضحة.

وبهذا الصدد، يقول ناصري: "مدربي كان سعيداً جداً وطلب مني الاستمرار، وأن آخذ فترة راحة، وأن أذهب إلى المدرسة، وأن أتدرّب. في السنة الواحدة، كنت أشارك في مباراتين أو ثلاث مباريات، وكان المواي تاي إلى جانب دراستي في المدرسة والجامعة أمراً طبيعياً بالنسبة لي".

فوز ناصري الأول لم يكن سوى فاتحة انتصاراته في مسيرته الرياضية.



العام 2012 جلب معه فرصة كبيرة لناصري، إذ خاض المقاتل الإيراني في تلك السنة مباراته الأولى على الساحة العالمية، وواجه بطلاً سابقاً للعالم في المواي تاي. بعد سنتين، في العام 2014، وقّع ناصري عقداً مع نادي Tiger Muay Thai العالمي، حيث يتدرّب حتى اليوم مع عدد من أبرز المدربين في العالم. ومنذ ذلك الحين، سجّل ناصري إنجازات كبيرة، في مقدمتها الفوز في بطولة ملعب أومنوي، ليصبح بذلك ثاني مقاتل غير تايلاندي يحقق تلك البطولة.



في أيار/مايو 2022، خاض ناصري مباراته الأولى في بطولة "ون". افتتاح مسيرته مع "ون" لم يأت في الوقت المثالي، إذ إنّ مواجهته الأولى أعقبت توقف طويل عن خوض المباريات نتيجة الإجراءات المتخذة مع انتشار وباء كورونا، والتي مُنع على إثرها مدربيه التايلانديين من الحضور إلى الحلبة معه، لعدم تلقيهم اللقاح ضد الوباء في الوقت المحدّد. تلك الظروف أدّت إلى خسارة ناصري ضد المقاتل القبرصي سافاس مايكل.



يتذكّر ناصري تلك المواجهة بحسرة، ويؤكد: "لم أكن نفسي، ولم أكن في أفضل حالاتي الذهنية أو الجسدية".



إلا أنّ البطل الإيراني يريد العودة بقوة ليظهر "أفضل ما لديه" ويحقق الفوز على حساب منافسه التالي، جوناثان هاغرتي، الذي سبق له أن فاز ببطولة العالم في "ون" عن فئة وزن الذبابة في العام 2019.



ويتطلع ناصري إلى مواجهته القادمة بعد أيام قليلة، لتكون فاتحة انتصاراته في بطولة "ون"، على طريق تحقيق المزيد من الانتصارات في مسيرة رياضية لامعة.



وقال ناصري: "أريد أن أثبت أنني أحد أفضل مقاتلي المواي تاي الأجانب في العالم على مر السنين، وأن أثبت ذلك من خلال الفوز على أفضل المقاتلين".