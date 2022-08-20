هل ينضم كازيميرو إلى مانشستر يونايتد؟

A + A -

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجمعة توصله لاتفاق مبدئي بضم كازيميرو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل. وذكرت وسائل إعلام أن كازيميرو البالغ من العمر 30 عاما سيلتحق بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو. وفي وقت سابق الجمعة، قال كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي إن كازيميرو أراد مغادرة ريال بحثا عن "تحد جديد". وأضاف المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي "نتفهم هذا الشعور ولا أعتقد أن هناك مجالا للتراجع".

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل الاستفادة من خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي كازيميرو، وذلك وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

وسعى المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وقد حصل أخيرا على مبتغاه بضم كازيميرو بعد فشل صفقة انتقال مواطنه فرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني.

وقال النادي الإنكليزي في بيان "يُسعِدُ مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كازيميرو"، مضيفاً "عملية الانتقال مشروطة بالموافقة على الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة العمل في المملكة المتحدة والفحص الطبي".

وساهم كازيميرو في تتويج ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ضمن 18 لقبا مع النادي منذ انضمامه من ساو باولو في 2013.