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برشلونة مهدد بخسارة صفقته الجديدة مجاناً...ماذا في التفاصيل؟

20
AUGUST
2022
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يسابق نادي برشلونة الزمن من أجل إيجاد حلّ لمشكل رواتب اللاعبين وتسجيل المدافع الفرنسي، جول كوندي، في لوائح بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يوم 31 أغسطس / آب الجاري.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي برشلونة قد يخسر كوندي مجاناً، إذ وضع اللاعب المنتقل حديثاً من صفوف إشبيلية، بنداً يسمح له بفسخ عقده من طرف واحد، في حال فشل تسجيله بقوائم "الليغا"، كما كان عليه الحال مع زميليه في الفريق، المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، ولاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسييه.
وأضافت أن النادي الكتالوني سيكون مجبراً أيضاً على دفع بعض المتغيرات للنادي الأندلسي، تصل إلى 2.5 مليون يورو، ومع ذلك، فإن إدارة "البلوغرانا" بقيادة الرئيس جوان لابورتا، مقتنعة بتسجيل اللاعب قبل ذلك التاريخ
وأشارت إلى أن مشاركة كوندي مع برشلونة في مباراة الفريق القادمة ضد ريال سوسيداد، الأحد المقبل، صعبة للغاية، إذ يعتمد ذلك على مغادرة أحد اللاعبين من أصحاب الرواتب المرتفعة، ويتعلّق الأمر بالمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي يقترب من الرحيل صوب تشلسي الإنكليزي، وبلاعب آخر ذي راتب متوسط، ويُشار إلى المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، الذي يسعى إلى فسخ عقده والانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان برشلونة قد نجح في تسجيل 4 صفقات جديدة قبل مباراة رايو فاييكانو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني الأسبوع الفارط، ويتعلق الأمر بكلّ من روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا وأندرياس كريستنسن، وفرانك كيسييه إضافة إلى سيرجي روبرتو وعثمان ديمبيلي اللذين جدداً عقديهما هذا الصيف.

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